La novela llegó a su fin, pero no con final feliz para Novak Djokovic. El serbio perdió su partido más importante, contra la justicia australiana, y fue deportado del país luego de que el Tribunal Federal de Australia rechazara el recurso sobre su visado. El número uno de la ATP tuvo que lidiar por más de una semana con este tema tras no vacunarse contra el COVID-19.

La deportación pone fin a varios días de incertidumbre sobre si ‘Nole’ podría ser o no admitido en el país bajo una exención médica. A su llegada al país oceánico, tuvo que ser aislado en un hotel hasta su liberación el lunes pasado. Tras ello, rozó la esperanza de jugar el Abierto de Australia, incluso llegó a entrenar para el Grand Slam; sin embargo, el domingo, su peor temor se confirmó.

Djokovic, que ya salió del país rumbo a Dubái, no podrá defender su título en el Abierto de Australia y se enfrenta a una prohibición de regresar al país durante tres años por la cancelación de su visa. “Respeto la decisión de la Corte, pero estoy decepcionado. No me siento cómodo siendo el foco en las últimas semanas y espero que ahora todo vaya al juego y al torneo que amo. Voy a tomarme un tiempo para descansar y recuperarme antes de volver a realizar una declaración”, dijo el serbio.

Novak Djokovic salió de Australia rumbo a Dubái. (Reuters)

Las autoridades australianas tomaron la decisión al considerarlo un riesgo para la salud por no haberse vacunado. Además, recordaron sus más recientes hechos, como haber asistido a eventos sin mascarilla pese a ya estar infectado del COVID-19. Asimismo, no ser claro a la hora de declarar sobre sus viajes previos a su llegada a Australia.

El torneo seguirá adelante

A pesar de la baja de Djokovic, el Abierto de Australia seguirá adelante y a partir de este domingo comenzará con la primera ronda. El puesto de ‘Nole’ será tomado por el italiano Salvatore Caruso, quien entra al cuadro principal como ‘lucky loser’ (son los tenistas que perdieron en la ronda de final de la ‘qualy’, pero que tienen opciones de entrar si alguno se lesiona o no logra jugar en la previa).

Y si bien Djokovic apuntaba en Australia lograr su título 21 de Grand Slam y ser el tenista con mayor ‘majors’ en la historia, esa oportunidad ahora la tiene Rafael Nadal. El español afrontará por primera vez un Grand Slam sin la presencia de ‘Nole’ ni de Roger Federer, además es el único del cuadro principal que ha ganado un Abierto de Australia.

Novak Djokovic podría no volver a entrar a Australia en tres años. (AAP)

El manacorí, que llega de ganar en Melbourne su primer torneo del año, no se siente favorito debido a que hace poco regresó a las canchas luego de cinco meses. Sin embargo, los focos estarán en él dado que puede romper el empate con Federer y Djokovic y ganar su Grand Slam 21. Eso sí, otro de los que tiene esperanza de ganar es el ruso Daniil Medvedev, quien incluso podría ser el nuevo número uno del mundo en case logre levantar el título oceánico.

¿Qué es lo que pasará con Novak Djokovic?

La deportación de Djokovic es un antes y un después en su calendario de la ATP, pues el serbio -al no estar vacunado- podría ser baja en otros torneos. Si bien ya no volverá a pasar la misma situación que vivió en Australia, es un hecho que otros países estarán atentos. En marzo comienzan los Masters 1000 de la temporada, con Indian Wells y Miami.

En Estados Unidos, es obligatorio presentar un calendario de vacunación completa contra el COVID-19 a la hora de ingresar al país. Situación que Djokovic no cuenta, no solo al no haberse vacunado por su reciente positivo en diciembre, sino por no estar de acuerdo a la inoculación obligatoria. Por ello, el número uno de la ATP podría ser baja de ambos torneos.

Djokovic llegó a entrenar en la cancha central del Abierto de Australia. (Difusión)

Dentro de territorio americano, ‘Nole’ también correría el riesgo de perder El Masters 1000 de Cincinnati, en agosto, y el US Open en Estados Unidos, en septiembre. Lo único que podría ayudarle sería la exención médica. Las autoridades deberán determinar si haber dado positivo en diciembre es suficiente para autorizarlo a entrar al país.

Por otro lado, el número uno la tendrá más fácil en el Roland Garros, donde sí podrá estar presente, no solo porque Francia tiene menos restricciones (solo se se debe presentar un PCR negativo o haber transitado la enfermedad en los últimos seis meses), sino porque la propia ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, aseguró que “podrá participar en la competición porque el protocolo, la burbuja sanitaria de estos grandes acontecimientos deportivos, lo permitirá”.

En cuanto a Wimbledon, el otro Grand Slam de la temporada, no hay certezas sobre algún impedimento, por lo que Novak Djokovic podría tener más opciones que en Estados Unidos. Lo único que debería hacer el serbio es acatar una cuarentena obligatoria de diez días al entrar al Reino Unido, un testeo previo al viaje y dos durante su confinamiento, en el día dos y ocho.

De ser ese el caso, el calendario de Djokovic luce complicado al no tener certeza sobre los torneos que podría disputar, debido a la falta de vacunación. Esto lo alejaría de defender sus puntos del año pasado, lo que supondría una baja en el ranking y con ello dejaría la cima de la ATP luego de varios meses. Solo el tiempo lo dirá.





