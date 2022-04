La temporada arrancó de la manera más complicada para Novak Djokovic luego de su accidentada estadía en Australia, donde no llegó a competir en el primer Grand Slam de la temporada por no haberse vacunado contra la COVID-19. El panorama pintaba desolador para el serbio que, seguro de sus convicciones y creencias, no daba su brazo a torcer en cuanto a la vacuna. Era consciente de que su calendario y su puesto en la cima de la ATP iban a estar en peligro. El tenista que el 22 de mayo próximo cumplirá 35 años, tiene un año complicado por delante para mantenerse en la cima del ranking ATP.

Varios países eran tajantes con sus respuestas de no dejar entrar a ninguna persona no vacunada, así sea el número uno del tenis. Los días pasaban y esto hacía más complicado el armado de su calendario. Djokovic no jugó en el Abierto de Australia y tuvo que buscar otro escenario para debutar en la temporada. Los Emiratos Árabes Unidos arroparon a’ Nole’ y le dieron carta libre de ingreso al país.

Torneos que disputó Djokovic

Torneo País Hasta dónde llegó Fechas ATP 500 de Dubái Emiratos Árabes Unidos cuartos de final 21/02 - 26/02 Masters 1000 de Montecarlo Francia segunda ronda 10/04 - 17/04 ATP 250 de Belgrado Serbia final 18/04 - 24/04

Djokovic, que necesitaba partidos, ritmo de competencia y sobre todo puntos para seguir manteniendo su ventaja sobre sus escoltas aceptó de inmediato ir al Torneo de Dubái, donde necesitaba llegar a semifinales para seguir manteniendo la cima. Sin embargo, ‘Nole’ llegó solo hasta cuartos de final y se vio obligado a dejar la punta de la ATP a fines de febrero: Daniil Medvedev tomaba su lugar.

Marzo fue el mes más difícil para Djokovic, pues sin poder ingresar a Estados Unidos se privó de participar de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Mientras que Medvedev sí se anotó en ambos torneos. Para fortuna del serbio, el reinado del ruso duró solo 14 días, pues cayó en tercera ronda de Indian Wells y necesitaba alcanzar los cuartos de final para continuar como número uno.

Así estuvo la clasificación tras la subida de Medvedev a la cima. (ATP)

Sin jugar, Novak Djokovic volvía a la cima de la ATP, incluso asegurando su permanencia por más tiempo. Medvedev tenía otra oportunidad en Miami de recuperar la punta, pero se quedó en cuartos de final y la dejó escapar. En ese momento, el ruso también reveló que se sometería un procedimiento médico para solucionar una pequeña hernia que lo aquejaba desde hace un tiempo.

Torneos que se perdió Djokovic

Torneo País Fechas Abierto de Australia Australia 17/01 - 30/01 Masters 1000 de Indian Wells Estados Unidos 07/03 - 20/03 Masters 1000 de Miami Estados Unidos 21/03 - 03/04

La vuelta de ‘Nole’ se dio en el Masters 1000 de Montecarlo. Un mes y medio después de su primer torneo de la temporada, el serbio, nuevamente número uno, volvía a la escena en su gira por la arcilla. No obstante, la falta de ritmo le pasó factura y en su primer partido se estrelló contra el joven español Alejandro Davidovich (3-6, 7-6, 1-6). Su siguiente parada fue en su país natal.

Djokovic compitió en el ATP de Belgrado y dio luces de una mejoría tras avanzar hasta la final, siendo su primera disputa por un título en el año. Sin embargo, cayó en la definición a manos del ruso Andrey Rublev (2-6, 7-6 y 0-6), el último fin de semana. Al serbio se le vio visiblemente afectado por el desgaste físico, teniendo en cuenta que fueron cuatro partidos en el certamen (la mayor cantidad que ha tenido hasta la fecha en esta temporada).

“Me llevo la parte positiva, de disputar el partido decisivo por el título delante de mi público. Fue desafortunado, porque en el tercer set me quedé sin energía. No pude seguir luchando”, explicó el número uno del ranking tras su tercera derrota en el 2022.

Así está actualmente la clasificación de la ATP. (ATP)

Una enfermedad que lo aqueja

Luego de perder en la final del torneo de Belgrado, Novak Djokovic reveló que viene padeciendo una enfermedad, la cual prefiere mantener en reserva. Al parecer, esta sería la causante de su desgaste físico. “No se trata de coronavirus, no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo”, señaló.

“Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. Fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo. Las cosas están progresando, lento, pero positivamente. París es el objetivo principal, espero llegar en forma para pelear en los mejores de cinco”, agregó ‘Nole’, que durante el partido final tuvo que usar varias toallas con hielo cuando se dirigía a la silla de descansos entre juegos.

Tenistas con más semanas como #1

Nombre País N° de semanas Novak Djokovic Serbia 367 Roger Federer Suiza 310 Pete Sampras Estados Unidos 286 Ivan Lendl Estados Unidos 270 Jimmy Connors Estados Unidos 268

El objetivo de seguir en la cima

Aunque no ha querido revelar qué enfermedad lo aqueja, parece ser que es una que no le impedirá seguir competiendo en los torneos y países que puedan aceptarlo. Luego de un inicio sin mucha participación, la gira de arcilla parece ser un tour ideal para mantener el ritmo. ‘Nole’ está confirmado para el Masters de Madrid, al igual que Rafael Nadal. El serbio también estaría en Roma, ambos torneos preparativos para Roland Garros.

Justamente, el actual número uno del mundo deberá realizar grandes actuaciones en Madrid y Roma para mantenerse en la cima de la ATP hasta llegar a París. Para que ‘Nole’ llegue al Roland Garros el próximo mes como líder de la clasificación, tendrá que ganar uno de los dos Masters 1000. En caso de no conseguirlo. deberá llegar a una de las dos finales y alcanzar la tercera ronda del otro..

Si bien mostró una mejoría en Belgrado, su temprana eliminación en Montecarlo (Masters 1000 al igual que en Madrid y Roma) hacen que el panorama no sea tan fácil. La situación de ‘Nole’ podría complicarse si sufre una temprana eliminación en alguno de los dos torneos. La última alternativa del tenista de 34 años, en caso no gane ni alcance las finales en España e Italia, será llegar hasta las semifinales en ambos torneos. Sin ganar ninguno de los dos, podría bastarle a Djokovic para mantenerse como número uno de la ATP y luchar en Roland Garros (donde posiblemente ya esté recuperado su escolta Daniil Medvedev) por mantenerse en el primer escalón al acabar la temporada sobre arcilla.

Acabada la gira, el serbio podrá ir a Wimbledon para intentar retener su ‘corona’ en el césped. Y es que las restricciones sanitarias en el Reino Unido son flexibles y para entrar al territorio los jugadores no necesitarán vacunarse contra el coronavirus.

Torneos que se le vienen

Torneo País Fechas Masters 1000 de Madrid España 28/04 - 07/05 Masters 1000 de Roma Italia 08/05 - 15/05 Roland Garros Francia 22/05 - 05/06 Wimbledon Reino Unido 27/06 - 10/07

