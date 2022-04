Paolo Guerrero, el máximo goleador de la selección peruana y referente del combinado nacional en la última década, pasa por sus horas más críticas. Tiene 38 años y acumula más de 200 días sin jugar por una lesión. Es el periodo más extenso que ha tenido de para profesional desde que empezó su periplo en el fútbol a inicios del milenio. Se trata de un periodo de inactividad que podría poner en riesgo su participación en el repechaje a Qatar 2022.

El ‘Depredador’ se está recuperando, se está tomando su tiempo. Pero el entrenador Ricardo Gareca ya arribó al país para comenzar con el plan de cara al repechaje mundialista, en el que Perú enfrentará al ganador del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. El partido se disputará en junio y otorgará uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo. Es por eso que el técnico desea tener claro el panorama de jugadores con el que cuenta y ha pedido una reunión con Guerrero para saber si podrá tenerlo entre sus filas.

El ‘Tigre’ quiere conocer si el atacante peruano puede realizar un proceso de acondicionamiento físico, similar al que hizo Yoshimar Yotún cuando no tuvo equipo. Y es que las opciones en la delantera rojiblanca están pasando por una complicada situación: de los que estuvieron presentes en las últimas convocatorias nacionales, Gianluca Lapadula no está jugando con el Benevento en la Serie B de Italia, y Santiago Ormeño no está siendo constante con el Club León en la Liga MX; solo Alex Valera es titular con Universitario de Deportes.

Más de 200 días sin jugar

Guerrero, entonces, aparece como una posibilidad, pero es necesario que esté recuperado. Ha sido imprescindible en la oncena bicolor durante la era Gareca. No obstante, una fuerte lesión en la rodilla derecha, en agosto del 2020, le ha complicado su carrera profesional. Estuvo sin acción 185 días por este problema físico hasta que recibió el alta médica. Y regresó con la selección en junio de 2021 para los partidos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias a Qatar 2022. El problema era que no se había recuperado bien, por lo que tuvo que alejarse otra vez de las canchas.

Paolo quedó fuera de la Copa América del 2021 y retornó al cuadro inca en setiembre de ese año para las Eliminatorias. Sin embargo, al mes siguiente, el 7 de octubre, volvió a recaer de la lesión en su rodilla luego de la victoria frente a Chile. Desde entonces ha estado apartado del campo y lleva a la fecha 201 días sin disputar un partido oficial (más de un semestre). A su alarmante situación se le suma un dato nada alentador: hoy 26 de marzo cumple seis meses sin haber sido fichado por un club. El último fue el Inter de Porto Alegre, que le rescindió su contrato el pasado 26 de octubre.

Preocupa Guerrero pues ya los años pesan, está en los últimos capítulos de su carrera futbolística. Y las recuperaciones a su edad, 38, tardan en concretarse. Tampoco tiene mucho tiempo, ya que el 20 de mayo, en menos de un mes, Gareca y su equipo deben entregar la lista de los convocados que viajarán el jueves 28 a Barcelona, España, donde el cuadro inca continuará con la preparación del repechaje, incluyendo un amistoso contra Nueva Zelanda el 5 de junio.

Sin embargo, no es la primera vez que Paolo se queda sin jugar por lo menos 200 días. El goleador peruano empezó a experimentar una situación similar el 9 setiembre del 2009, en un enfrentamiento contra Venezuela por las Eliminatorias a Sudáfrica 2010. Aquella vez, con 25 años, sufrió una rotura de ligamentos cruzados y recién pudo regresar con el Hamburgo, su entonces equipo, el 28 marzo de 2010: tuvieron que pasar exactamente 200 días para volver al campo, una cifra de inactividad cercana a la que vive actualmente, aunque hoy con mucho más edad.

Lesiones de Guerrero en su carrera*

Temporada Lesión Tiempo lesionado Días 21/22 Lesión de rodilla 07/10/2021 al presente 201 días 20/21 Lesión de rodilla 10/06/2021 al 28/07/2021 48 días 20/21 Rotura del ligamento cruzado 16/08/2020 al 17/02/2021 185 días 18/19 Problemas de tobillo 25/04/2019 al 30/04/2019 5 días 17/18 Molestias en los aductores 20/10/2017 al 03/11/2017 14 días 17/18 Lesión de muslo 04/08/2017 al 22/08/2017 18 días 15/16 Esguince de tobillo 26/08/2015 al 02/09/2015 7 días 14/15 Fiebre 13/04/2015 al 04/05/2015 21 días 13/14 Fractura metatarsiana 07/10/2013 al 31/12/2013 85 días 11/12 Rotura de fibras 06/08/2011 al 22/08/2011 16 días 10/11 Rotura del ligamento interno de la rodilla 15/05/2011 al 30/06/2011 46 días 10/11 Problemas de pantorrillas 08/01/2011 al 21/01/2011 13 días 10/11 Problemas de pantorrillas 20/09/2010 al 04/10/2010 14 días 09/10 Rotura del ligamento cruzado 9/09/2009 al 28/03/2010 200 días 08/09 Contusión 04/05/2009 al 09/05/2009 5 días

*Información de Transfermarkt*

No pudo jugar por sanción del TAS

Es cierto que las lesiones lo han obligado a parar deportivamente. Pero Paolo Guerrero también tuvo que dejar el balón por una sanción que le impuso la FIFA por haber dado positivo en una prueba antidopaje luego del partido ante Argentina en octubre de 2017. La máxima entidad del fútbol, al final, le rebajó el castigo a seis meses de inactividad. Así que en mayo de 2018 el ‘Depredador’ recién estuvo apto y pudo jugar con el Flamengo.

No obstante, el TAS le aumentó la suspensión a 14 meses, aunque sí pudo jugar el mundial de Rusia 2018 por un recurso presentado ante el Tribunal Federal de Suiza. Terminado el evento mundialista, la justicia suiza revocó su medida el 23 de agosto y Guerrero tuvo que seguir cumpliendo los 8 meses que faltaban de sanción. El capitán nacional pudo regresar en abril de 2019 con el Inter de Porto Alegre, equipo con el que fichó en agosto de 2018 tras dejar al ‘Colorado’.

Hoy, sin embargo, el ‘Depredador’ no tiene club. Se encuentra enfocado en su recuperación y ha dejado ver en sus redes cómo busca volver a su nivel. “Estoy entrenando fuerte. Me siento muy bien. Esperemos que cada vez me sienta mucho mejor. Estoy haciendo trabajo en el campo, pero poco a poco. Todavía no he recibido el alta médica, pero estoy entrenando bien. Espero en poco tiempo volver a jugar fútbol”, declaró a inicios de marzo a ‘Fútbol en América’.

El 20 de mayo debería anunciarse la lista de convocados a la gira europea con miras al repechaje en junio, por tanto le resta a Paolo Guerrero menos de un mes para encontrar equipo o al menos estar recuperado para ser tomado en cuenta, salvo que el comando técnico evalúe llevarlo pese a no tener equipo ni partidos jugados hace más de 200 días, lo cual implica que físicamente no llegue al 100%. Así sus opciones de ser considerado por Gareca son casi nulas, por lo que la alternativa sería ir al repechaje sin Guerrero y esperarlo ante una posible participación en la Copa del Mundo para noviembre próximo.

Ricardo Gareca quiere conocer la situación de Paolo Guerrero. (Foto: FPF)

Su paso en la era Gareca

Guerrero ha sido determinante en la escuadra nacional y su presencia podría dar más impulso o revitalizar al combinado patrio. Ha sabido ponerse al equipo al hombro y ser un líder; sus números, además, lo avalan. En las Eliminatorias a Rusia 2018, anotó 5 goles y en ese camino clasificatorio fue el autor del tiro libre indirecto ante Colombia que terminó en gol, gracias a la intervención del portero cafetero David Ospina. Logró un empate que permitió que Perú acceda al repechaje y finalmente clasifique al mundial tras batir a Nueva Zelanda. Solo Edison Flores lo igualó en goles en ese proceso.

Además, en la Copa América 2015, el atacante fue clave para que Perú ganará el tercer lugar del torneo, marcando cuatro goles en dicha competencia. Y en la edición del 2019, llevó al país al subcampeonato, anotando tres tantos: en la fase de grupos, en la semifinal y en la final ante Brasil. También estuvo presente ante Australia en el mundial y puso uno de los dos goles de la victoria. Y en total, desde que llegó Gareca, Guerrero ha metido 18 tantos, contando los amistosos y encuentros oficiales, según apunta Transfermarkt.

En el proceso clasificatorio a Qatar 2022, el ‘Depredador’ no pudo disputar muchos partidos debido a los problemas con su rodilla derecha. Solo actuó en cinco ocasiones y dio una asistencia. Otros jugadores como Christian Cueva, Gianluca Lapadula y Edison Flores tuvieron que destacar. ‘Aladino’ marcó 5 goles en estas Eliminatorias; el ‘Bambino’, 3; y el ‘Orejas’, 2. Y desde que aterrizó el ‘Tigre’ en territorio peruano, de este trío, Cueva y Flores son los que más han marcado: 15 cada uno. Los números de Guerrero aún son mejores.

Guerrero y sus goles con el “Tigre”

Evento Goles Eliminatorias a Rusia 2018 5 Mundial de Rusia 2018 1 Copa América 2015 4 Copa América Centenario 2016 1 Copa América 2019 3 Partidos amistosos 4 Total con Ricardo Gareca 18

