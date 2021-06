Aunque ya había mostrado grandes avances en su recuperación, incluso ya estaba haciendo tenis, Juan Martín del Potro confirmó su baja para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El tenista argentino dio a conocer la noticia a través de su equipo de prensa en redes sociales.

“Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio. ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue!”, informó el equipo de prensa del argentino.

Del Potro lleva ya dos años sin jugar luego de sufrir una lesión a mediados del 2019 durante el ATP de Queen’s. Desde ese momento, la ‘Torre de Tandil’ estuvo inactivo y se vio obligado a pasar nuevamente por el quirófano para realizarse una nueva operación en su rodilla derecha.

Con su baja, el tenista argentino no podrá defender sus medalla de plata obtenido en Río 2016. Aquella vez, ‘Delpo’ sorprendió al mundo del tenis tras eliminar a Novak Djokovic (en primera ronda) y a Rafael Nadal (en semifinales); sin embargo, en la lucha por el oro, cayó ante el británico Andy Murray.

Cuatro años antes, en Londres 2012, Del Potro también superó a Djokovic en la lucha por la presea de bronce, tras caer ante Roger Federer en las semifinales. Así, la ‘Torre de Tandil’ se convirtió en el primer argentino que logró una medalla individual en el tenis masculino y le dio a Argentina la primera medalla de esos Juegos Olímpicos.

Con la baja de ‘Delpo’, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) comunicó, por su lado, que la bandera albiceleste en Tokio 2020 podría estar representada por Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Andrés Molteni, Facundo Bagnis, Federico Coria y Francisco Cerúndolo.

Así, Juan Martín del Potro se une a Rafael Nadal y otras figuras como Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Denis Shapovalov, entre otras que no estarán en Tokio 2020. Todos, salvo el argentino, debido a la carga física de la temporada actual en la ATP.