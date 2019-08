US Open 2019 EN VIVO: sigue la segunda ronda de la competencia desde Nueva York

US Open 2019 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE vía ESPN: sigue la segunda ronda del último Grand Slam con la presencia de Roger Federer, Novak Djokovic y Serena Williams, quienes verán acción en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York desde las 10:00 am. (hora peruana).

En el segundo día de competencia, el español Rafael Nadal, número dos del mundo, y sus compatriotas Fernando Verdasco y Pablo Andújar ganaron en sus estrenos en el US Open, al igual que el argentino Diego Schwartzman.

Otros españoles como Garbiñe Muguruza, Roberto Bautista Agut (10), Marcel Granollers, Guillermo García-López, Sara Sorribes y Paula Badosa quedaron eliminados en la primera ronda del último Grand Slam del año. El argentino Federico Del Bonis y el colombiano Santiago Giraldo también quedaron fuera.

Este miércoles continúa el Grand Slam con buenos partidos. No te pierdas la cobertura de ellos aquí.

US Open 2019 | Segunda Ronda | Partidos del miércoles 28 de agosto



ARTHUR ASHE STADIUM

11:00 a.m.



Individual femenino - Ronda 2

M. Bolkvadze (GEO) vs. Ka. Pliskova (CZE) [3]



Individual masculino - Ronda 2

R. Federer (SUI) [3] vs. D. Dzumhur (BIH)

ARTHUR ASHE STADIUM

6:00 p.m.



Individual masculino - Ronda 2

N. Djokovic (SRB) [1] vs. J.I. Londero (ARG)



Individual femenino - Ronda 2

S. Williams (USA) [8] vs. C. McNally (USA)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

10:00 a.m.



Individual masculino - Ronda 2

B. Klahn (USA) vs. K. Nishikori (JPN) [7]



Individual femenino - Ronda 2

E. Svitolina (UKR) [5] vs. V. Williams (USA)



Individual femenino - Ronda 2

L. Zhu (CHN) vs. M. Keys (USA) [10]

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

6:00 p.m.



Individual femenino - Ronda 2

L. Davis (USA) vs. A. Barty (AUS) [2]



Individual masculino - Ronda 2

B. Coric (CRO) [12] vs. G. Dimitrov (BUL)

GRANDSTAND

10:00 a.m.



Individual femenino - Ronda 2

J. Konta (GBR) [16] vs. M. Gasparyan (RUS)



Individual masculino - Ronda 2

H. Dellien (BOL) vs. D. Medvedev (RUS) [5]



Individual masculino - Ronda 2

S. Wawrinka (SUI) [23] vs. J. Chardy (FRA)



Individual femenino - Ronda 2

S. Kenin (USA) [20] vs. L. Siegemund (GER)

COURT 17

10:00 a.m.



Individual femenino - Ronda 2

A. Van Uytvanck (BEL) vs. Q. Wang (CHN) [18]



Individual femenino - Ronda 2

P. Martic (CRO) [22] vs. A. Bogdan (ROU)



Individual masculino - Ronda 2

D. Kudla (USA) vs. D. Lajovic (SRB) [27]



No antes: 4:00 p.m.

Individual masculino - Ronda 2

R. Opelka (USA) vs. D. Koepfer (GER)

COURT 5

10:00 a.m.



Individual masculino - Ronda 2

C. Garin (CHI) [31] vs. A. de Minaur (AUS)



Individual femenino - Ronda 2

E. Alexandrova (RUS) vs. S. Zhang (CHN) [33]



Individual femenino - Ronda 2

M. Sakkari (GRE) [30] vs. S. Peng (CHN)



Individual masculino - Ronda 2

J. Brooksby (USA) vs. N. Basilashvili (GEO) [17]

COURT 10

10:00 a.m.



Individual femenino - Ronda 2

K. Mladenovic (FRA) vs. F. Ferro (FRA)



Individual masculino - Ronda 2

F. Lopez (ESP) vs. Y. Nishioka (JPN)



Individual femenino - Ronda 2

R. Peterson (SWE) vs. D. Yastremska (UKR) [32]



Individual masculino - Ronda 2

P. Carreno Busta (ESP) vs. R. Berankis (LTU)

COURT 13

10:00 a.m.



Individual femenino - Ronda 2

O. Jabeur (TUN) vs. A. Sasnovich (BLR)



Individual masculino - Ronda 2

D. Evans (GBR) vs. L. Pouille (FRA) [25]



Individual femenino - Ronda 2

I. Swiatek (POL) vs. A. Sevastova (LAT) [12]



Individual masculino - Ronda 2

G. Barrere (FRA) vs. D. Goffin (BEL) [15]

COURT 4

10:00 a.m.



Dobles masculino - Ronda 1

A. Mannarino (FRA)/G. Simon (FRA) vs. R. Klaasen (RSA) [3]/M. Venus (NZL) [3]



Dobles femenino - Ronda 1

B. Andreescu (CAN)/S. Fichman (CAN) vs. W. Osuigwe (USA)/T. Townsend (USA)



Individual femenino - Ronda 2

K. Muchova (CZE) vs. S. Hsieh (TPE) [29]



Dobles masculino - Ronda 1

M. Daniell (NZL)/K. Skupski (GBR) vs. M. Copil (ROU)/N. Kyrgios (AUS)



Dobles femenino - Ronda 1

E. Hozumi (JPN)/M. Ninomiya (JPN) vs. A. Guarachi (CHI)/B. Pera (USA)

COURT 6

10:00 a.m.



Dobles masculino - Ronda 1

L. Bambridge (GBR)/B. McLachlan (JPN) vs. T. Kwiatkowski (USA)/N. Rubin (USA)



Dobles femenino - Ronda 1

J. Brady (USA)/A. Riske (USA) vs. R. Olaru (ROU)/Z. Yang (CHN)



Dobles masculino - Ronda 1

P. Herbert (FRA) [4]/N. Mahut (FRA) [4] vs. R. Bopanna (IND)/D. Shapovalov (CAN)



Dobles femenino - Ronda 1

T. Babos (HUN) [1]/K. Mladenovic (FRA) [1] vs. J. Moore (AUS)/G. Olmos (MEX)



Dobles masculino - Ronda 1

M. Granollers (ESP) [8]/H. Zeballos (ARG) [8] vs. S. Gille (BEL)/J. Vliegen (BEL)

COURT 7

10:00 a.m.



Dobles mixtos - Ronda 1

L. Chan (TPE) [4]/I. Dodig (CRO) [4] vs. M.J. Martinez Sanchez (ESP)/N. Skupski (GBR)



Dobles mixtos - Ronda 1

S. Halep (ROU)/H. Tecau (ROU) vs. G. Dabrowski (CAN) [2]/M. Pavic (CRO) [2]



Dobles masculino - Ronda 1

H. Hurkacz (POL)/V. Pospisil (CAN) vs. B. Bryan (USA) [7]/M. Bryan (USA) [7]

Dobles masculino - Ronda 1

N. Monroe (USA)/T. Sandgren (USA) vs. R. Albot (MDA)/M. Jaziri (TUN)



Dobles femenino - Ronda 1

K. Ahn (USA)/C. McHale (USA) vs. H. Baptiste (USA)/E. Navarro (USA)

COURT 8

10:00 a.m.



Dobles masculino - Ronda 1

N. Mektic (CRO) [9]/F. Skugor (CRO) [9] vs. J. Smith (AUS)/J. Thompson (AUS)



Dobles femenino - Ronda 1

N. Melichar (USA) [9]/K. Peschke (CZE) [9] vs. N. Hibino (JPN)/M. Kato (JPN)



Dobles masculino - Ronda 1

M. Cecchinato (ITA)/A. Seppi (ITA) vs. P. Andujar (ESP)/F. Verdasco (ESP)



Dobles masculino - Ronda 1

J. Kovalik (SVK)/A. Ramos-Vinolas (ESP) vs. R. Lindstedt (SWE)/P. Oswald (AUT)



COURT 9

10:00 a.m.



Dobles femenino - Ronda 1

L. Arruabarrena (ESP)/K. Christian (USA) vs. Y. Duan (CHN) [12]/S. Zheng (CHN) [12]



Dobles femenino - Ronda 1

D. Jakupovic (SLO)/S. Santamaria (USA) vs. F. Di Lorenzo (USA)/A. Li (USA)



Dobles masculino - Ronda 1

R. Jebavy (CZE)/M. Middelkoop (NED) vs. R. Haase (NED) [13]/W. Koolhof (NED) [13]



Dobles femenino - Ronda 1

K. Flipkens (BEL) [11]/J. Larsson (SWE) [11] vs. V. Kuzmova (SVK)/A. Sasnovich (BLR)

COURT 11

10:00 a.m.



Dobles femenino - Ronda 1

D. Krawczyk (USA)/J. Pegula (USA) vs. C. Dolehide (USA)/V. King (USA)



Dobles masculino - Ronda 1

R. Harrison (USA)/S. Querrey (USA) vs. R. Ram (USA) [10]/J. Salisbury (GBR) [10]



Individual masculino - Ronda 2

P. Cuevas (URU) vs. K. Majchrzak (POL)



Dobles masculino - Ronda 1

A. Bublik (KAZ)/J. Millman (AUS) vs. E. King (USA)/H. Reese (USA)

COURT 12

10:00 a.m.



Dobles femenino - Ronda 1

U.M. Arconada (USA)/H. Carter (USA) vs. N. Kichenok (UKR)/A. Spears (USA)



Dobles femenino - Ronda 1

R. Atawo (USA) [16]/A. Muhammad (USA) [16] vs. D. Kasatkina (RUS)/A. Kontaveit (EST)



Individual masculino - Ronda 2

M. Kecmanovic (SRB) vs. P. Lorenzi (ITA)



Dobles femenino - Ronda 1

A. Forbes (USA)/A. Noel (USA) vs. V. Golubic (SUI)/S. Sorribes Tormo (ESP)

COURT 14

10:00 a.m.



Dobles masculino - Ronda 1

H. Nys (MON)/D. Sharan (IND) vs. R. Carballes Baena (ESP)/F. Delbonis (ARG)



Dobles masculino - Ronda 1

O. Marach (AUT) [16]/J. Melzer (AUT) [16] vs. M. Kukushkin (KAZ)/A. Rublev (RUS)



Dobles masculino - Ronda 1

A. Molteni (ARG)/I. Zelenay (SVK) vs. L. Mayer (ARG)/J. Sousa (POR)



Dobles femenino - Ronda 1

A. Blinkova (RUS)/Y. Wang (CHN) vs. E. Mertens (BEL) [4]/A. Sabalenka (BLR) [4]

COURT 15

10:00 a.m.



Dobles masculino - Ronda 1

A. Krajicek (USA)/E. Roger-Vasselin (FRA) vs. L. Djere (SRB)/J. Tipsarevic (SRB)



No antes: 10:30 a.m.



Dobles femenino - Ronda 1

L. Kichenok (UKR) [14]/J. Ostapenko (LAT) [14] vs. K. Kozlova (UKR)/A. Potapova (RUS)



Dobles masculino - Ronda 1

M. Arevalo (ESA)/J.O'Mara (GBR) vs. B. Paire (FRA)/M. Zverev (GER)



Dobles femenino - Ronda 1

A. Groenefeld (GER) [5]/D. Schuurs (NED) [5] vs. A. Cornet (FRA)/F. Ferro (FRA)

