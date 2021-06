Ver vía ESPN EN VIVO, Diego ‘Peque’ Schwartzman vs. Rafael Nadal (EN DIRECTO / vía DirecTV / 6:30 a.m.) se enfrentarán luego de que el español no tenga complicaciones y, tras tres sets corridos, logre vencer el pasado lunes por 7-5, 6-3, 6-0 al joven italiano Jannik Sinner (19º). ‘Rafa’ selló su billete a cuartos de final de Roland Garros 2021, donde le espera el argentino, que podría ser la gran sorpresa del torneo. Conoce los horarios y canales del encuentro en la siguiente nota.

Será la 12ª ocasión que ambos se vean las caras en un torneo del circuito ATP y por el momento, los números son claramente favorables para el español, de 35 años recién cumplidos: solo en una ocasión (en Roma el año pasado) perdió ante el argentino.

Schwartzman vs. Nadal: horarios y canales del partido

Perú: 6:30 / ESPN

México: 6:30

Argentina: 8:30 / ESPN

Chile: 8:30 / ESPN

Colombia: 6:30 / ESPN

Uruguay: 8:30 / ESPN

Venezuela: 7:30 / ESPN

Bolivia: 7:30 / ESPN

Estados Unidos: 7:30

España: 13:30 / ESPN

Diego Schwartzman vs. Rafael Nadal EN VIVO GRATIS a través de DirecTV en Argentina: fecha, horarios y canales de TV del partido. (Foto: Reuters)

Ambos se han cruzado ya en dos ocasiones en la arcilla parisina, pero el resultado es igualmente implacable para el ‘Rey’ de Roland Garros, que ganó al ‘Peque’ Schwartzman en cuartos de final en 2018 y en semifinales del año pasado.

Tanto el mallorquín como el bonaerense llegan a este partido sin haber cedido un solo set: Nadal solventó en tres sets sus duelos contra Alexei Popyrin, Richard Gasquet, Cameron Norrie y Jack Sinner y Schwartzman hizo lo propio contra Yen-Hsun Lu, Aljaz Bedene, Philipp Kohlschreiber y Jan Lennard Struff.

Y los dos han pasado prácticamente el mismo tiempo en la pista: nueve horas y un minuto para Nadal, por nueve horas y ocho minutos para Schwartzman.

Nadal conoce bien al argentino y sabe que, a sus 28 años, está alcanzando una madurez que le hace un rival peligroso, incluso en tierra batida, donde Schwartzman no había brillado antes de llegar a París, con derrotas en primeras rondas de Montecarlo, Madrid y Roma.

“Schwartzman viene con confianza de haber ganado muchos partidos en este torneo, creo que viene de una época complicadilla porque la temporada de tierra no había sido quizá la mejor para él”, apuntó Nadal en conferencia de prensa tras ganar el lunes a Sinner.

El argentino es consciente de la tarea casi imposible que tiene por delante: “Estoy feliz por estar de regreso en Roland Garros, de regreso a cuartos, pero un poco menos por jugar tal vez ante Rafa en la siguiente ronda, pero bueno...”, ironizó tras vencer en su partido de octavos al alemán Struff.

TE PUEDE INTERESAR