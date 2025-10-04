La espera terminó. Este sábado 4 de octubre de 2025, la UFC regresa a lo grande con la pelea estelar entre Magomed Ankalaev y Alex Pereira 2 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde estará en juego el cinturón de peso semipesado. Tras el triunfo de Ankalaev en el primer combate, Pereira buscará recuperar el título en una revancha que promete explosión y espectáculo.
La gran pregunta de los fanáticos en Estados Unidos es: ¿cómo y dónde ver UFC 320 EN VIVO? Aquí te dejamos todos los detalles de horarios y transmisión.
¿A qué hora es la pelea Ankalaev vs. Pereira 2 por UFC 320 en USA?
- Preliminares anticipadas: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT
- Preliminares: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT
- Cartelera principal: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT
- Pelea estelar Ankalaev vs Pereira 2: alrededor de las 12:20 a.m. ET (domingo)
¿Dónde ver UFC 320 EN VIVO en Estados Unidos?
En territorio estadounidense, la transmisión oficial del evento estará disponible en:
- ESPN (preliminares en TV)
- ESPN+ (evento completo vía streaming PPV)
- UFC Fight Pass (para preliminares anticipadas y contenido adicional)
UFC 320: cartelera principal confirmada
- Peso semipesado (título): Magomed Ankalaev vs Alex Pereira
- Peso gallo (título): Merab Dvalishvili vs Cory Sandhagen
- Peso semipesado: Jiri Prochazka vs Khalil Rountree Jr.
- Peso pluma: Josh Emmett vs Youssef Zalal
- Peso medio: Abusupiyan Magomedov vs Joe Pyfer
Un combate con sabor a revancha
En marzo pasado, Ankalaev sorprendió al mundo al derrotar a Pereira por puntos en UFC 313, acabando con el reinado del brasileño como campeón de las 205 libras. Ahora, “Poatán” quiere revancha y promete un duelo explosivo en Las Vegas.