Listos para vivir una noche histórica en Las Vegas. El octágono más famoso del mundo volverá a brillar con el regreso más esperado en los últimos tiempos. UFC 329 se realizará HOY en T-Mobile Arena y tendrá como pelea estelar Conor McGregor vs. Max Holloway 2. Te compartimos los canales de TV para que puedas ver EN VIVO las peleas y vivir el regreso de The Notorious tras cinco años de ausencia.
¿Cómo ver UFC 329 EN VIVO la pelea McGregor vs. Holloway 2?
|País / Región
|Hora cartelera principal
|Canal TV / Streaming
|Estados Unidos (ET)
|9:00 p.m.
|Paramount Plus y UFC Fight Pass
|Estados Unidos (PT)
|6:00 p.m.
|Paramount Plus y UFC Fight Pass
|México
|7:00 p.m.
|Paramount Plus
|Argentina
|10:00 p.m.
|Paramount Plus
|Chile
|10:00 p.m.
|Paramount Plus
|Perú
|8:00 p.m.
|Paramount Plus
|Colombia
|8:00 p.m.
|Paramount Plus
|Ecuador
|8:00 p.m.
|Paramount Plus
|Uruguay
|10:00 p.m.
|Paramount Plus
|Paraguay
|10:00 p.m.
|Paramount Plus
|Venezuela
|9:00 p.m.
|Paramount Plus
|Bolivia
|9:00 p.m.
|Paramount Plus y UFC Fight Pass
|Brasil
|10:00 p.m.
|Paramount Plus y UFC Fight Pass
|Guatemala
|7:00 p.m.
|Paramount Plus
|El Salvador
|7:00 p.m.
|Paramount Plus
|Honduras
|7:00 p.m.
|Paramount Plus
|Nicaragua
|7:00 p.m.
|Paramount Plus
|Costa Rica
|7:00 p.m.
|Paramount Plus
|Panamá
|8:00 p.m.
|Paramount Plus
|Puerto Rico
|9:00 p.m. ET
|Paramount Plus
|República Dominicana
|9:00 p.m.
|Paramount Plus y UFC Fight Pass
|España
|3:00 a.m. (domingo)
|MAX y UFC Fight Pass
|Reino Unido
|2:00 a.m. (domingo)
|TNT Sports
|Irlanda
|2:00 a.m. (domingo)
|TNT Sports
¿Dónde ver UFC 329 EN VIVO, McGregor vs. Holloway en Estados Unidos?
La transmisión de UFC 329 con la pelea estelar McGregor vs. Holloway estará a cargo mediante las plataformas de streaming: Paramount Plus y UFC Fight Pass. Un evento de MMA que promete ser de película.
¿Dónde ver UFC 329 EN VIVO, McGregor vs. Holloway en México?
Estás en territorio mexicano y quieres ver UFC 329 EN VIVO con la pelea estelar entre Conor McGregor contra Max Holloway. Paramount Plus te llevará por streaming y EN DIRECTO este emocionante evento de MMA.
¿Dónde ver UFC 329 EN VIVO, McGregor vs. Holloway 2, en Latinoamérica?
En Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y otros países de la región podrán ver EN VIVO UFC 329 y la pelea estelar entre Conor McGregor contra Max Holloway por Paramount Plus.
Cartelera completa de UFC 329 con McGregor vs. Holloway
Cartelera principal
|Cartelera estelar
|División
|Conor McGregor vs. Max Holloway 2
|Peso wélter
|Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis
|Peso ligero
|Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
|Peso gallo
|Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
|Peso mosca
|King Green vs. Terrance McKinney
|Peso ligero
Cartelera preliminar
|Cartelera preliminar
|División
|Robert Whittaker vs. Nikita Krylov
|Peso semipesado
|Gable Steveson vs. Elisha Ellison
|Peso pesado
|Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez
|Peso gallo
|Luke Riley vs. Kai Kamaka
|Peso pluma
Cartelera primeras preliminares
|Cartelera primera preliminares
|División
|Tracey Cortez vs. Wang Cong
|Peso mosca femenino
|Damian Pinas vs. César Almeida
|Peso medio
|Farid Basharat vs. John Garza
|Peso gallo
|Ryan Gandra vs. Zachary Reese
|Peso medio
|Cody Durden vs. Alessandro Costa
|Peso mosca