En una jornada que quedará marcada en la historia del deporte peruano, Kimberly García León brilló con luz propia al adjudicarse la victoria en la prueba de 20 kilómetros del Podebrady 2024, celebrado en la República Checa este sábado. Con un desempeño impecable, la marchista peruana de 30 años no solo se alzó con el primer lugar, sino que también registró su mejor tiempo de la temporada y el tercer mejor tiempo de su carrera en esta exigente distancia.

Con un crono de 1 hora, 27 minutos y 8 segundos, García León demostró una vez más su calidad sobre el asfalto, dejando atrás a una competencia feroz y estableciendo su nombre entre los grandes del marchismo a nivel internacional. Su actuación en Podebrady no solo resalta su habilidad atlética, sino también su capacidad para adaptarse a las condiciones variables de la competición.

Al concluir la carrera, visiblemente emocionada y radiante por su logro, la marchista peruana compartió sus impresiones sobre la competencia y su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024. “Estoy muy contenta por haber logrado el primer lugar. Es la primera vez que vengo a Podebrady. Me gustó bastante la ruta, el clima estaba un poco caliente. Los años anteriores era mucho más frío. Pensé que sería igual, pero me he sentido muy bien en la prueba”, expresó García León.

En cuanto a su preparación para el gran evento olímpico, García León destacó: “La preparación para los Juegos Olímpicos va muy bien. El objetivo es ese. Todas estas competencias son preparatorias para llegar muy bien a lo que son los Juegos”. Sus palabras reflejan el compromiso y la dedicación que ha invertido en su entrenamiento, así como la determinación de representar al Perú en la máxima cita del deporte mundial.

¿Qué es la Podebrady?

La Podebrady es una competencia internacional de marcha atlética que se lleva a cabo en la ciudad de Podebrady, en la República Checa. Es una de las competiciones más antiguas y prestigiosas en el calendario de marcha atlética a nivel mundial. Suele tener lugar a principios de primavera, generalmente en el mes de abril.

La prueba principal es la marcha de 20 kilómetros para hombres y mujeres, aunque también puede haber otras distancias y categorías de edad dependiendo de la edición específica de la competencia.

La Podebrady es conocida por su trayectoria histórica, así como por las condiciones desafiantes que presenta el circuito en el que se lleva a cabo la competición. Los participantes deben enfrentarse a un recorrido exigente que puede incluir superficies variadas y condiciones climáticas impredecibles.





