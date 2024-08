Desde el Coliseo Eduardo Dibós, Perú vs. Argentina se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17. El partido se disputará este martes 20 de agosto, desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Las dirigidas por Antonio Rizola terminaron en segundo lugar del grupo B y enfrentarán a las ‘albicelestes’ que se ubicaron en el tercer lugar del grupo C. Para este Mundial, Antonio Rizola convocó a 12 jugadores: Brenda Quiroz, Alexa Vega Centeno, Guianella Chanca, Paola Moreano, Camila Rebata, Ariana Vásquez, Galilea Fuentes, Camila Monge, Shaddia Campos, Valentina Barrientos, Heidi Pairazaman y Liana Torres. La transmisión de este partido estará disponible por las señales de ATV (canal 9) y TV Perú a nivel nacional. No te pierdas todos los detalles de este partido en Depor.

Perú buscará el pase a cuartos de final del Mundial de Vóley Sub-17. (Foto: FPV)