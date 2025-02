La resaca de un triunfo importante sigue para Universitario de Deportes, luego de superar a su eterno rival Alianza Lima en la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley y en un coliseo repleto de gente, que fueron testigos de una remontada infartante vivido punto a punto. Pero con la cabeza fría, el entrenador de las ‘pumas’ César Arrese, dio a entender que no fue más que otro resultado de partido y que siguen enfocados en sacar adelante lo que queda de torneo.

Si bien la tabla de posiciones no ha tenido mucho movimiento luego del triunfo de Universitario de Deportes ante Alianza Lima, si ha podido marcar un cambio definitivo sobretodo en la diferencia de puntos entre las líderes ‘blanquiazules’ y las ‘cremas’ que se mantienen en tercera posición en la tabla de la Liga Peruana de Voley.

Pero la siguiente fecha si podría alterar las posiciones por los fuertes cruces que se tendrán, como es el caso del Alianza Lima vs Regatas Lima o el Universitario vs Géminis. Ambos equipos no quieren moverse de sus puestos, por lo que ya dan vuelta a la página y se ponen a la orden de lo que significa pensar en dichos siguientes duelos. Así lo comentó César Arrese, técnico de las ‘pumas’.

“Este resultado no define nada. Evidentemente, estamos muy contentos por un nuevo triunfo y vamos a seguir trabajando con la mente puesta en Géminis. El mensaje para las chicas, más allá de los aspectos técnicos y tácticos, es que nunca debemos bajar los brazos en ninguna circunstancia”, sostuvo tras el partido.

Por supuesto, otra de las claves también fue contar con el apoyo de la hinchada que se hizo presente en el Polideportivo de Villa El Salvador, lo que jugó como un factor emocional para el desempeño de sus comandadas. “La afición es espectacular. En ningún momento recriminó al equipo ni fastidió a las chicas, solo se dedicó a alentar, y por eso les regalamos el triunfo”, agregó.

Universitario de Deportes venció 3-2 a Alianza Lima. (Foto: GEC)





¿Qué dijo la autora del último punto de Universitario?





Como si fuera un gol en el último minuto fue celebrado el punto 15 del quinto set en el partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. El coliseo se vino completamente abajo cuando Karla Ortiz desde la posición 4 sacó un furtivo ataque cruzado que desconcertó a la jugadora de las ‘blanquiazules’ y sentenció la victoria de las ‘Pumas’.

Ante esta situación, la experimentada voleibolista se mostró feliz al haber conseguido un importante triunfo en un partido que fue complicado desde el saque inicial. “Estamos muy contentas por la victoria. Hemos jugado y logrado plasmar el juego que quiere Universitario. Esta semana trabajamos mucho en el aspecto mental. El calor y la bulla influyen bastante”, comentó a la prensa.

Asimismo, destacó cual fue el punto clave que le permitió a la ‘U’ poder remontar un partido que venía perdiendo con dos sets de diferencia y que significaba, incluso, un mayor esfuerzo físico, algo que en la previa se pensó lo tendría mejor manejado el conjunto ‘íntimo’ quienes llegaban de ser las vigentes campeonas del campeonato peruano.

“En los dos primeros sets jugamos con menos agresividad que en los tres restantes, y por eso nos llevamos la victoria. El punto de quiebre fue la agresividad y no lamentarnos por los puntos perdidos, porque si lo hacíamos, un punto nuestro habría valido por cinco de ellas. Alianza no se confió, de lo contrario, el partido no hubiera sido tan apretado”, culminó.

Karla Ortiz llegó esta temporada a la 'U' para reforzar el ataque de las 'pumas'. (Foto: Universitario)





