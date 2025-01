Lo que todos los hinchas venían esperando se llegará a cumplir esta próxima jornada de la Liga Peruana de Vóley, donde Alianza Lima, vigente campeón de este torneo, se enfrentará a Universitario de Deportes, que lleva un año dentro del ascenso y ha logrado meterse dentro de los primeros puestos de la tabla. Este duelo que está pactado para este domingo 2 de febrero a partir de las 5 de la tarde en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Si bien, este duelo no es considerado un clásico histórico dentro de este deporte, ya que muchos hinchas consideran así a los partidos de Regatas Lima vs Alianza o USMP vs Regatas, la emoción por ver el enfrentamiento entre dos instituciones históricas como los son Alianza Lima y Universitario de Deportes mantiene en vilo a los espectadores.

Por un lado llegan las ‘blanquiazules’ como amplias favoritas ya que atraviesan un momento excepcional, consolidándose como líderes invictas con siete triunfos conseguidos en igual número de partidos, acumulando 21 puntos de 21 posibles. Su última victoria contra Rebaza Acosta, a pesar de que le costó un set reforzó su dominio en la tabla de posiciones, ubicándole como el equipo más sólido del torneo hasta el momento.

Sobre el duelo, Ysabella Sánchez, titular concurrente del equipo dirigido por Paulo Milagres, habló en la previa sobre este duelo. “Se nos viene un partido muy duro adentro y fuera de las canchas. Que gane el mejor. Tenemos que seguir esforzándonos en cada entrenamiento como hemos venido haciendo. Creo que cada rival va a salir a matar. Los hinchas que vengan a alentar cada uno a su equipo y no llegar a amedrentar con lisuras, porque eso no lleva a nada bueno. Cuando llenan el coliseo, es muy bonito. Se celebran los puntos con más garra y emoción. A mí me gusta así”, expresó la ‘Chabelita’ a Movistar Deportes.

Ysabella Sánchez es de las jugadoras más determinantes de las 'blanquiazules'. (Foto: Alianza Lima)

Por otro lado, por supuesto, tenemos a las ‘Pumas’ quienes llegan en un mejor momento que en la temporada pasada en la que recién volvían a la máxima categoría. Tras una dura caída ante Regatas en la tercera fecha, lograron reponerse de manera notable, ubicándose hoy en el tercer lugar de la tabla, con solo tres puntos menos que Alianza Lima. Por ello, Alexandra Machado rescató la importancia de este duelo y los objetivos que tiene con el club..

“Para nosotras y para la hinchada, para la institución definitivamente es un clásico. Sea en el fútbol, sea en el vóley o en cualquier otra disciplina es un clásico. Al yo llegar a Universitario, el primer objetivo es llegar al título, yo creo que todas las chicas que sabíamos que se iban a sumar vamos con el mismo objetivo”, mencionó a Latina Deportes.

Alexandra Machado llegó esta temporada a reforzar a las 'cremas'. (Foto: Universitario de Deportes)





¿Cuándo se venderá las entradas y cuáles son los precios?





Las entradas para el clásico entre Alianza Lima y Universitario por la octava fecha de la Liga Peruana de Vóley 2024/25 ya se pusieron a la venta este miércoles 29 de enero a través de la plataforma oficial de Joinnus. Los aficionados de ambos equipos podrán comprar sus tickets a partir del mediodía y deben seleccionar los boletos del día domingo 2 de febrero, ya que también podrán acceder a todos los duelos de ese día, como se ha venido desarrollando. Estos son los precios:

Preferente

Norte: S/ 25 soles

Sur: S/ 25 soles

Oriente: S/ 35 soles

Occidente: S/ 45 soles

General

Norte: S/ 20 soles

Sur: S/ 20 soles

Oriente: S/ 20 soles

Occidente: S/ 20 soles





¿Cuáles son los partidos de la Fecha 8?





Sábado 1 de febrero

Túpac Amaru vs. Deportivo Wanka (12:30 p.m.)

Deportivo Soan vs. Universidad San Martín (03:15 p.m.)

(03:15 p.m.) Rebaza Acosta vs. Regatas Lima (05:00 p.m.)

Domingo 2 de febrero

Olva Latino vs. Atlético Atenea (12:30 p.m.)

(12:30 p.m.) Circolo Sportivo Italiano vs. Deportivo Géminis (03:15 p.m.)

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes (05:00 p.m.)





Tabla de posiciones 2024/25:

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Voley. (Captura FPV)





