“Al parecer, la situación de la Federación Peruana de Vóley está tan crítica que no hay ni agua en los entrenamientos”, publicó Eduardo Romay, capitán de la selección masculina de voley en señal de protesta y encendiendo las alarmas en un deporte que venía creciendo con el paso de los años. Es por ello que Depor decidió comunicarse con él para entender mejor lo que estaba ocurriendo. También nos comunicamos con el actual presidente de la FPV, Gino Vegas, pero no obtuvimos respuesta.

Eduardo, ¿Cuál es la situación actual de la selección de voleibol masculina?

Yo coloqué un tuit y saltaron algunos comentarios que decían que llevemos el agua de nuestra casa, pero no es tan simple. No es el único problema. Hay muchos temas de fondo. Porque, imagínate, si no tenemos plata para algo tan básico como es el agua, con el resto de cosas es peor. Nosotros, especialmente, los cuatro chicos que hemos estado jugando en el extranjero (Eduardo Romay, Alvaro Hidalgo, Benny Bernaola y Daniel Urueña) hemos, desde antes de retornar al Perú, estado en contacto con el entrenador y la presidencia de la PFV. Lo que queremos es cambiar el manejo de la selección masculina. Pedimos profesionalismo, pues es lo que tenemos durante ocho meses del año en nuestros clubes.

¿A qué se refieren específicamente?

Con ello no nos referimos a un sueldo. No queremos que nos paguen 10 mil soles, sino que haya interés y tengamos un comportamiento de profesionales. Pero para que nosotros, como capitanes, podamos exigirles al grupo, requerimos ciertas cosas. Y ojo, porque como he mencionado, no se ha pedido salarios ni giras a Europa, sino lo básico para poder continuar en crecimiento. Un punto es poder competir en todos los torneos que están programados en el calendario internacional. También, que tengamos agua, uniformes y un cuerpo técnico completo.

Al parecer, la situación de la Federación Peruana de Voley está tan crítica que no hay ni agua en los entrenamientos.



Que duro como capitán el tener que sentarme con el Presidente de la FPV y que me informe que no exista dinero para algo tan básico.



Un año no muy prometedor. — Eduardo Romay Dammert (@Eduardo_Romay) May 3, 2022

¿Cuántas personas conforman hoy su comando técnico?

El año pasado hemos tenido un solo preparador físico y estuvo a favor; es decir, no le pagaban. Lo hizo porque quería tener la experiencia de trabajar con una selección. Pasa mucho de eso. Además, hoy en día no contamos con un doctor ni con un área de estadística, que es tan importante. Yo le he dicho a Gino (Vegas) que si le pedimos al equipo cierto profesionalismo, como entrenar dos veces al día, cinco o seis veces por semana, y no tenemos ni para el agua, entonces cómo.

¿Quién era el preparador físico?

Romel Heredia. Él estuvo en el Regatas conmigo mucho tiempo y le comenté si nos podía apoyar. Aceptó porque le pareció bacán trabajar con una selección para poder tener currículum. Pero, hoy, ya no está.

¿Qué te decía Gino Vegas en las conversaciones que venían teniendo desde antes que volvieras al Perú?

Cuando estábamos afuera las conversaciones eran muy positivas. Nos decía que íbamos a trabajar juntos en favor del vóley masculino, que había plata y que nos iban a poder ayudar con los pasajes (para los entrenamientos), a pesar de que la FPV tiene una deuda muy grande desde hace muchos años. Dentro de todo, yo entiendo que estamos en una situación crítica, por lo que tampoco pedimos cosas del otro mundo. Tampoco quiero decir que la FPV tiene la culpa absoluta de las cosas que pasan. A Gino Vegas le ha tocado subsanar errores de años de otros presidentes. Pero, el tema es también que su discurso ha ido cambiando. Antes era de mucho apoyo y ahora hace semana y media que no me responde por un tema específico.

¿Cuál es ese tema?

A la selección masculina le han quitado las máquinas de terapia que antes teníamos. De hecho eran unas que estaban rotas y que nuestros auspiciadores las arreglaron con su plata, por lo que nos las quedamos los del masculino. Ahora se las han llevado al equipo femenino y hasta ahora no las devuelven. Actualmente, estoy con una lesión y no tengo cómo recuperarme. Entonces, qué clase de preparación puedo tener.

¿Y no cuentan con un doctor?

No. Yo hablé con Gino y le consulté si existía un doctor en la FPV o si era solo del femenino. Me dijo que era de la Federación. Entonces, por qué no está también con nosotros por lo menos dos veces por semana. Debería estar constantemente también con el equipo de hombres, pero no es así. Entiendo que tiene que ver con la tradición de que el vóley es para las chicas y que ellas a lo largo de la historia han obtenido muchos logros, pero que no nos mientan. Eso de que es doctor de la Federación es mentira. Si algún día le pasa algo grave a alguno de nosotros nos lo prestarán, pero no es nuestro.

Ustedes ya habían logrado tener un espacio exclusivo para sus entrenamientos, ¿esto es un retroceso?

Algo que dijo el profesor Juan Carlos Gala desde que entró es que no quería cosas prestadas. A raíz de mi lesión le he pedido a Gino que me devuelvan las cosas de la terapia, para que así nuestro fisio pueda atenderme y recuperarme de mi lesión. Me dijo que debía ir a la Videna.

Donde se encuentra el equipo femenino …

Sí, y probablemente la Videna sea lo mejor para mí, porque hay muchas máquinas más, mucho más modernas. Pero no voy a ir porque las máquinas son nuestras. No me van a endulzar con que vaya a San Luis cuando son nuestros implementos. Además, el tema de la fisioterapia es constante e incluso puede ser preventivo. Entonces, los equipos tienen que estar constantemente con nosotros. Pero no me respondió más. Le he pasado la lista de las máquinas que son nuestras y no me dice nada.

¿Y con el tema del agua qué pasó?

Con lo del agua igual. Cuando le hablé del tema del agua a Gino me dijo que no había auspicios. Le dije que si no teníamos marcas, igual es su trabajo como Federación comprarla. Son cosas tan básicas que me preocupa, porque no sé cuáles son sus prioridades.

¿Las deudas?

Tengo entendido que esta directiva está enfocada en saldar las deudas, porque con ellas la Federación no existe. Entiendo que hay como 7 millones de soles en deudas por malos manejos pasados. Y me gusta que esta dirigencia se esté preocupando en parchar esas cosas. Pero lo que yo le decía a Gino es que si tiene una deuda tan grande y solo se preocupa en pagarla y no en mejorar nuestro nivel, tampoco tendrá ingresos a futuro. Si corta a las selecciones de la preparación correcta, de implementos, cuerpo técnico idea, entonces nunca vamos a crecer. Así cómo le va a vender a una marca un equipo. Uno que no mejora, sino empeora. Yo no soy tonto. No voy a pedir que se maneje al femenino y al masculino, porque claramente ellas tienen una tradición, un puesto muy ganado. No hay que tapar el sol con un dedo. Ellas tienen medallas que nosotros no, pero cómo esperas que nosotros crezcamos y seamos atractivos para una marca si no hay apoyo.

En cuánto a las máquinas, ¿fue lo único que les quitaron?

No solo fueron las máquinas. También se llevaron implementos del Olivar que usábamos nosotros. Y no es que eso vaya a hacer una gran diferencia en nuestro rendimiento, pero la molestia parte en que nunca se nos consultó. Solo se las llevaron. No nos tienen consideración. Es un tema de respeto. El hecho de que pasen por encima de nosotros es lo que me molesta, porque de eso también se trata el profesionalismo que estamos pidiendo.

Actualmente, ¿cómo es su ritmo de entrenamiento?

Nosotros somos tres grupos, mayores, sub 23 y sub 21, porque tenemos competencias distintas. El tema es que el sub 23 y mayores han estado entrenando juntos, porque como hemos estado varios en el extranjero y en la selección mayor hubo un grupo en sudamericano de clubes, como tal el primer equipo no estaba completo y se fusionaron con la sub 23. Pero ahora, el profesor Gala quiere separar los grupos y trabajar a doble horario, pero no puede porque no nos puede exigir ir en la mañana y cuatro horas después entrenar otra vez si no hay almuerzo. Algo que el año pasado sí teníamos. El profesor entiende las necesidades de un deportista. Pero así también nos estamos retrasando. No seremos campeones mundiales, pero no somos improvisados. El profesor tiene un plan estructurado. Él tiene un libro de lo que quiere hacer cada año y de acá a siete más. Entonces, este contexto frustra sus planes.

Durante el desarrollo de la LNSVF, algunos clubes entrenan en el Olivar, ¿hay algún problema con ello?

No ahí nunca ha habido problemas. Con quienes hemos compartido cancha es con la sub 19 del femenino, la selección de Gina Torrealva, y nos llevábamos espectacular. Nosotros entrenamos en las mañanas, luego ellas y después nosotros otra vez. Teníamos una relación súper buena. Gina era muy respetuosa, super correcta y no había ningún problema en darles la cancha, porque para eso estamos, para ayudarnos. Incluso los chicos de la sub 23 le hacían partidos de práctica antes de su Mundial.

Gino Vegas ha sido ex voleibolista y tiene una amplia trayectoria en el mundo deportivo, ¿por qué esa actitud?

Gino Vegas es muy capaz. Su CV es súper bueno, ha visto otros deportes, ha organizado eventos grandes, solo que creo que sabe cuáles son sus prioridades. Yo creí que como ex voleibolista iba a tener más hambre de que nuestro deporte crezca, pero no ha sido así. Creo que tiene también tiene cabeza de negociante y su negocio es el vóley femenino y lo ve así. Además, debe saldar la deuda.

¿Por qué no apostar por el masculino, si ha venido en crecimiento?

Creo que no lo entienden. En el 2020 subimos 100 puestos, ganamos tres premios individuales en la Copa Sudamericana. Venimos creciendo. Le hemos ganado a Colombia, Venezuela fuimos al clasificatorio de Tokio y éramos candidatos. A pesar de que seguimos demostrando que estamos creciendo, no les importa porque no tenemos medalla.

¿Y el equipo femenino?

No es que haya problemas contra el femenino, sino que hay que explicar qué es lo que pasa con nosotros. Con el vóley playa la situación es peor. Y mira que las chicas Lisbeth Allca y Alexandra Mendoza han sido campeonas sudamericanas de su categoría. ¿Por qué no las estamos explotando?. Y no ha sido suerte. Le ganaron a Brasil dos veces. Lo que pasa es que no ven inversión en nosotros, sino gasto . Nosotros no trabajamos para la Federación, ellos trabajan para nosotros.

¿Qué torneos se les viene?

Este año tenemos el clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Santiago, los Juegos Odesur y una Copa Panamericana que está medio en duda porque parece que se cruzan las fechas. La plata para asistir existe, lo que no hay es preparación.

¿Y cómo van a disputarlos, entonces?

Nosotros hasta soluciones hemos dado. Yo le dije a Gino que como selección nos vayamos a Pucallpa, llenemos un coliseo y hagamos un partido de práctica entre nosotros o con la selección de Pucallpa. No será un súper entrenamiento, pero es productivo y de paso conseguimos a través de las entradas. En provincia siempre se llenan los coliseos. Es un tema de planificación. Es un tema de publicidad. Es un negocio. Necesitamos vendernos más.

Esta problemática ocurría con el fútbol femenino…

Con Kiara Ortega y con Cindy Novoa siempre nos reímos de que vivimos lo mismo pero al revés. Hemos pensado en hacer una campaña sobre eso. No queremos quejarnos, pero sí que haya un realce. Creo que podría salir algo bueno.

Que no haya implementos también genera que el deporte no crezca, porque no hay motivación para los más jóvenes…

Fuera de los problemas sociales ese es otro tema. Tu tienes chicos que vienen y no tienen nada. Yo he tenido la suerte de ser de los primeros que hemos salido al extranjero. Me ha ido bien, gano bien. Regreso y tengo la suerte de tener ingresos por publicidad, pero no todos la tienen. La gente tiene que trabajar. Pero de qué viven si te piden que entrenes de 10 a 1 y luego de 5 a 8. ¿Cómo ganas plata? Es imposible. Los chicos no pueden ni estudiar ni trabajar, porque no tienen ni cuatro ni ocho horas libres. Y si tienes suerte de que tu universidad o trabajo te permita tener ese ritmo, ¿en qué momento descansas para rendir bien? No hay salida.

Si no tienen médico, ¿cómo va el tema de la nutrición?

Yo hablé con Gino y le pedí nutrición y psicología, porque si hay algo que he entendido es que el deporte es 80% mental. Yo tengo una psicóloga deportiva hace años, cinco aproximadamente, entonces entiendo la importancia de la misma. Le dije que si no había dinero para ello, entonces que se lo solicite al IPD. Ellos nos lo van a dar, pero en la Federación tienen que tener interés, hacer la gestión, pedirlo.

¿Quienes conforman su comando técnico?

El profesor Juan Carlos Gala, el fisioterapeuta, que está dobleteando, pues no es exclusivo de nosotros. También está ‘Pancho’, el asistente, ‘Alexito’, el fisioterapeuta. Está ‘Edu’ en categorías base y nadie más.

¿Qué pasa si alguno de ustedes se lesiona entrenando?

Yo no me he lesionado entrenando, pero lo estoy ahora y no puedo hacer nada. Estoy a la espera. La solución que me han dado es que vaya a la Videna, pero no puedo aceptar ello.

