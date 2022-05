El fútbol de menores fue duramente golpeado durante la pandemia. Sobre todo en nuestro país, donde recién este 2022 se han podido reiniciar todas las actividades y competencias. Durante este parón obligatorio, Ernesto Arakaki, director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ha tenido la responsabilidad cambiarle el rumbo a nuestro alicaído balompié en las etapas de iniciación y construir así un futuro para la selección peruana.

En conversación con Depor, el especialista en formación de menores y gestor deportivo contó cuál es el proyecto que tienen en la Videna para el futbol formativo en nuestro país. Además, también explicó cómo se da el proceso de captación de los jugadores con sangre peruano del extranjero y expuso su punto de vista sobre la bolsa de minutos.

Tras pasar los tiempos más difíciles de la pandemia ¿Cuál es la actualidad del fútbol formativo en nuestro país?

Venimos de dos años de pandemia donde se tuvo que paralizar completamente todo el trabajo formativo de los clubes y a nivel nacional. Sin embargo, felizmente todo se está reactivando y nos permite tener en marcha lo propuesto en el Plan Nacional de Menores (2020-2023), el cual incluye cuatro líneas estratégicas: masificación, competición, captación y formación. Sin competencia no teníamos cómo captar a los deportistas. También estamos poniendo a prueba el plan de formación a través de la metodología FPF con nuestras selecciones menores, que ya cuentan con los comandos técnicos completos y se preparan bajo esta metodología con miras a los campeonatos sudamericanos.

¿Cuáles son las principales novedades de este proyecto?

En cuanto a la masificación se venía trabajando bien. Un tema pendiente que faltaba cerrar era la brecha de competitividad en las regiones. Cómo dábamos oportunidades a los chicos del interior para que tengan un espacio de competencia y desarrollo. A través del Torneo Élite Centenario queremos brindar esas oportunidades. Eso lo haremos conglomerando a las mejores instituciones formativas en cada uno de los departamentos. Estas tendrán una competencia interna y saldrá un campeón regional. Después se formarán llaves interregionales y al final llegarán a un campeonato nacional enfrentándose a los equipos de Lima.

¿Se ha realizado un diagnóstico y/o evaluación de que este torneo regional llegue a ser sostenible en el tiempo?

Son torneos que ellos nos han demostrado que pueden ser viables. Ya tenemos la Copa Federación, la cual ya tiene varios años. Lo único que vamos hacer es segmentar. Un grupo de chicos y categorías van a seguir jugando este campeonato. Los otros equipos, orientados a la alta competencia, participarán en el Torneo Élite Centenario. La fecha de inicio es mayo y será a nivel nacional.

En el Perú existen miles de academias y equipos de menores. ¿Cómo llegan a elegir quiénes pueden participar de este torneo?

Realizamos un sondeo en cada una de las regiones, de la mano de los Centros de Captación y Desarrollo. El objetivo era encontrar qué clubes cumplían los estándares que estamos pidiendo para poder participar. Sacamos un proyectado de 6 a 8 equipos en cada una de las regiones. Se hallaron clubes, academias e incluso colegios que realizan un buen trabajo formativo.

La Liga de Desarrollo Sub-13 fue el primer torneo de menores organizado por la FPF este 2022. Barcelona de Lambayeque se quedó con el título. (Foto: FPF)

¿Qué requisitos piden a los equipos participantes del Torneo Élite Centenario?

Estamos exigiendo que tengan entrenadores certificados, entrenamientos cuatro veces por semana, presencia en torneos federados, campos de entrenamiento y profesionales en el área médica de manera permanente.

Después de los éxitos conseguidos por la Selección Peruana absoluta, ¿en los equipos juveniles se está buscando crear una identidad de juego teniendo como referencia al equipo que dirige Ricardo Gareca?

Uno de los grandes retos que tenemos y en el que se estuvo trabajando durante la pandemia fue buscar las formas de poder consolidar la manera de entrenar y jugar de la selección mayor. Yo intenté hallar referencias en diferentes países, buscando soluciones a los problemas del fútbol formativo. No obstante, las respuestas las terminé encontrando en casa. La selección nos ha mostrado el camino para ser competitivos a nivel internacional. Lo consiguió con nuestros jugadores pese a sus carencias y deficiencias. Tienen un gran mérito. Nuestra idea, dentro de las limitaciones que tiene menores, es poder replicar todo lo que han construido en este tiempo. Esto desde la forma de jugar, metodología de entrenamiento, preparación física y hasta la selección de jugadores. El objetivo es seguir una misma línea en todos esos aspectos.

Ya ocurrió antes con otras clasificaciones a mundiales. ¿Piensas que se puede dar un vacío generacional tras la mala gestión del fútbol de menores durante los últimos años?

Ese es nuestro trabajo, buscar que no ocurra ese vacío generacional. El reto es encontrar la forma de hacer sostenibles esos resultados de la selección absoluta.

¿Cómo se viene trabajando en la captación de los jugadores del exterior?

Estamos haciendo un trabajo muy arduo en el seguimiento de jugadores nacionales y con ascendencia peruana. El área de captación maneja una base de datos de casi 180 futbolistas que militan en el exterior. Lo mismo ocurre con el balompié femenino.

¿Cuál es el proceso para el seguimiento?

Primero se consigue una base de datos. Esto se da por medio de plataformas, internet y contactos de profesionales que trabajan en la parte formativa. El área de captación filtra la información, tomando como referencia el nivel del futbolista, los torneos que juegan y las prioridades en cuanto a las edades. Asimismo, también se revisa material audiovisual. Después nos ponemos en contacto con ellos y se les hace un seguimiento constante. Se les pide que manden como mínimo tres partidos completos, que sean lo más recientes que puedan tener. Los entrenadores revisan los videos y se toman decisiones. Por limitaciones normales no se puede traer a todos acá. A veces se prioriza a unos jugadores, pero eso no significa que no estemos mirando a los otros.

Quembol Guadalupe, recientemente llamado a la sub 20 de Estados Unidos, señaló que no recibió ningún llamado de la FPF. ¿Qué ocurrió en ese caso?

Es uno de los chicos con los que más contacto hemos tenido. Fue invitado a formar parte del grupo de sparring. De repente por falta de comunicación en algún momento, algún vacío, habrá pensado que no lo queremos tomar en cuenta. También pasa que hemos cambiado de entrenador. Sé que Gustavo Roverano ya conversó con él y aclaró ciertas cosas. A Quembol lo conocemos desde su paso por Sporting Cristal y siempre ha estado dentro del universo de jugadores que nos interesa. Obviamente ningún técnico te va asegurar que vas a estar en la lista final. Estamos en una etapa de ver la mayor cantidad de futbolistas. Seguramente Guadalupe va a ser parte del proceso de selección.

John Cortez (New York Red Bulls II) y David Mejía (Atlanta United) fueron convocados al último microciclo de la sub-20. (Foto: FPF)

En la última convocatoria de la sub 20 más del 60% aún no debuta en primera división. ¿Es un dato preocupante?

Mientras los chicos jueguen a un mayor nivel competitivo será mejor. Es por eso nuestra lucha con la bolsa de minutos, porque buscamos que los juveniles puedan tener espacio y oportunidades. Es normal que los clubes y entrenadores tengan objetivo a corto plazo. Eso de alguna forma corta las posibilidades para el debut de jugadores jóvenes. Vemos varios chicos con grandes condiciones y talento; nos preguntamos por qué no pueden sumar minutos en primera. Cada institución tiene que definir sus políticas internas, deportivas y de promoción.

¿No consideras incongruente que se les pida a los equipos cumplir con la bolsa de minutos sin un torneo de reservas?

No lo puedo negar. Es algo que nos está preocupando. Se necesita de un torneo en este rango de edad. De ahí seleccionamos, los vemos competir y evaluamos. Es un vacío en el cual estamos hoy y esperamos que próximamente podamos cubrir. No solo por el interés de las selecciones de menores, sino también por el desarrollo de estos jóvenes.

¿Por qué aún no arranca el Torneo de Reservas?

Es una pregunta difícil de responder. La Liga Profesional de Fútbol es la encargada de la organización de este torneo. A nosotros se nos dio diferentes fechas, pero que no se han cumplido. Estamos a la espera de que pronto se pueda solucionar. No se nos ha detallado el motivo de esta demora en el inicio del campeonato.

Ecuador hoy es un ejemplo de lo bien que se trabaja en las inferiores. Ellos hace mucho dejaron de aplicar la bolsa de minutos y exportan cada vez jugadores más jóvenes. ¿Por qué seguimos insistiendo con esa regla?

Creo que hay mejores alternativas, pero mientras no estemos listos para adoptarlas pienso que la mejor opción es la bolsa. Hicimos un estudio para que este tema no solo sea una cuestión subjetiva y política. Encontramos que más del 60% de la selección absoluta pasó por la bolsa de minutos. Después de casi 15 años recién vemos los resultados de deportistas que han pasado por la bolsa. ¿Cómo quitar ahora algo que de repente fue uno de los factores que ayudó a que los jugadores puedan madurar y llegar a representarnos? Los chicos necesitan un espacio para madurar, sumar minutos y mostrarse.

La Bolsa de Minuto hasta la fecha 10. Alianza Lima solo ha sumado por tener jugadores llamados a la sub 20.

En los últimos cinco años, el 70% de los jugadores peruanos que emigraron terminaron retornando en un tiempo promedio de 14 meses. ¿Por qué crees que ocurre esto?

Puede darse por muchos aspectos. No escoger la liga correcta o el momento indicado para irse al extranjero. Seguramente también por ciertos vacíos de formación, ya que no se les preparó para la exigencia de los torneos de afuera. Entra también el tema del idioma y la adaptación. Son varias las causas.

¿Qué tan importante será para el fútbol de menores la organización del Mundial Sub 17 2023?

Deportivamente siempre va a ser positivo y conveniente. Les dará a los chicos la oportunidad de experimentar lo que es jugar una Copa del Mundo, competir a otro nivel. Desde el plano de infraestructura se podría dejar un legado importante de esos espacios que necesitamos. Uno de los déficits del fútbol peruano son los pocos campos de juego.

