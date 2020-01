El mundo sigue llorando la muerte de Kobe Bryant. Los homenajes no cesan y el inmenso dolor sigue vigente. La noche del reciente domingo lo demostró así Doc River, entrenador de Los Angeles Clippers, previo al duelo frente a Orlando Magic, por la NBA.

“No tengo mucho que decir. La noticia es devastadora para cualquiera que lo conoció. Significa mucho para mí, era un gran rival. Es lo que quieres en el deporte. Tenía ese ADN que pocos atletas pueden tener, los Tiger Woods, los Michael Jordan”, dijo un compungido Rivers.

El director técnico, que tuvo al frente a Kobe Bryant en muchas oportunidades, resaltó la gran pérdida para todo lo que engloba la liga privada de baloncesto profesional.

“Es una gran pérdida para la liga. Creí que todavía tenía mucho por dar, nunca lo vi tan feliz. Todos tenemos que ser fuertes. Nos reímos y bromeamos sobre la mentalidad de ‘Mamba’ y ahora todos la vamos a necesitar. Hoy todos somos Lakers”, añadió.

Por otro lado, Rivers habló del respeto que se ganó Kobe Bryant. “Creo que hay gente que piensa que porque compites con alguien a veces no tienes relación con ellos y no te caen bien, pero es totalmente opuesto. A veces mientras más compites, más respeto tienes por ese rival. Así es como yo me sentí con Kobe”, mencionó

Fatal accidente de Bryant

La NBA y el mundo del deporte están en shock: Kobe Bryant, uno de los más grandes campeones de la historia del baloncesto y leyenda de los Lakers de Los Angeles, murió este domingo a los 41 años en un accidente de helicóptero en el sur de California.

Bryant, quíntuple campeón de la NBA con los Lakers y dos veces medallista de oro olímpico, y otras ocho personas fallecieron en el accidente del helicóptero de propiedad del exdeportista en las colinas cercanas a Calabasas.

Fuente: AFP