Con Lionel Messi a la cabeza, Argentina afrontará un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 6 de junio. Será ante Honduras en el Kyle Field de Texas y no te lo puedes perder. Dicho ello, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Argentina vs. Honduras en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Honduras por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 6 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- México (CDMX): 6:00 pm
- España: 2:00 am del domingo 3 de mayo
- Puerto Rico: 8:00 pm
- Costa Rica: 6:00 pm
- República Dominicana: 8:00 pm
- El Salvador: 6:00 pm
- Guatemala: 6:00 pm
- Honduras: 6:00 pm
- Nicaragua: 6:00 pm
- Panamá: 7:00 pm
- Argentina: 9:00 pm
- Brasil (Brasilia): 9:00 pm
- Uruguay: 9:00 pm
- Chile (Santiago): 8:00 pm
- Paraguay: 9:00 pm
- Bolivia: 8:00 pm
- Venezuela: 8:00 pm
- Ecuador: 7:00 pm
- Perú: 7:00 pm
- Colombia: 7:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina vs. Honduras?
Este sábado 6 de junio se podrá ver Argentina vs. Honduras por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, Flow Sports
- Honduras: Canal 5 Televicentro Honduras, Canal Deportes TVC