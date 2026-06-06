Este sábado 6 de junio, la selección argentina disputará su primer amistoso de preparación de cara al Mundial 2026. No te pierdas, desde el Kyle Field de Texas, el partido de Argentina vs. Honduras en vivo a través de la señal de Telefe y Mi Telefe en streaming online, encuentro que iniciará desde las 21:00 horas Argentina o 20:00 Tiempo del Este en Estados Unidos. A continuación, revisa todos los detalles para seguir el juego mediante Telefe.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Honduras por amistoso FIFA?
Mira la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV y Flow. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Honduras, válido por la fecha FIFA internacional del mes de marzo 2026.
- Canal 12 SD y 1001 HD de Telecentro
- Canales 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
- Canales 80.5 de Flow
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?
El duelo Argentina vs. Honduras será transmitido también de manera gratuita vía online a través de la señal de mi Telefe en vivo. Para seguir las acciones de este importante partido por el cierre de la Fecha FIFA internacional del mes de junio 2026, te invito a ingresar la link que dejaré a continuación.
Ver Argentina vs. Brasil en vivo vía Pluto TV
Sin embargo, también se puede seguir vía streaming el duelo entre Argentina y Zambia. Esto es posible gracias a la plataforma Pluto TV, pues deberás sintonizar la señal de Telefe en vivo.
Cómo actualizar la aplicación Pluto TV / Sistema operativo para ver Telefe
Para disfrutar de la señal de Telefe en Pluto TV en tu televisor inteligente o dispositivo favorito, primero asegúrate de que tenga la última versión de la aplicación Pluto TV y el último sistema operativo instalado para que funcione sin problemas.
- Android Mobile: Encontrarás la aplicación más reciente de Pluto TV para Android en Google Play.
- Android TV: La actualización de su aplicación Pluto TV puede variar según el dispositivo y el fabricante.
- Roku: Para asegurarse de que su aplicación Pluto TV está actualizada en su dispositivo Roku, asegúrese de que está ejecutando la última versión de Roku. En primer lugar, pulse el botón HOME en su mando a distancia Roku y desplácese hasta encontrar AJUSTES. A continuación, selecciona SISTEMA y ACTUALIZAR SISTEMA. Por último, selecciona COMPROBAR AHORA para buscar actualizaciones manualmente. Una vez que la actualización se haya completado, vuelve a tu aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente. Para actualizar la aplicación, vaya al icono de Pluto TV y resáltelo, presione el botón * en su control remoto y haga clic en Actualizar Aplicación.
- tvOS: Para asegurarse de que siempre tiene la última aplicación de Pluto TV en su dispositivo tvOS, es posible que desee activar las actualizaciones automáticas. Primero, abra AJUSTES en su Apple TV, vaya a APPS, haga una selección para encender o apagar las actualizaciones automáticas. Una vez que la actualización esté completa, navegue de nuevo a su aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente.
- iOS Móvil: Usted siempre puede encontrar la versión más reciente de la aplicación Pluto TV para iOS en la tienda iTunes.
- Smart TVs: Revise estos artículos de ayuda general de algunos de nuestros Smart Tv soportados para obtener Pluto TV en Vizio TV, SAMSUNG TV y Sony TV.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Portugal vs. Chile por amistoso al Mundial 2026
- Fecha: Sábado 6 de junio de 2026
- Partido: Argentina vs. Honduras por amistoso de preparación al Mundial 2026
- Hora: 21:00 horas Argentina
- Canal TV: Telefe
- Streaming: Mi Telefe
- Estadio: Kyle Field de Texas, Estados Unidos