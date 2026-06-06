Lionel Messi liderará a la selección argentina este sábado 6 de junio en su penúltimo examen previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Albiceleste se enfrentará a Honduras en el imponente Kyle Field de College Station, Texas, en un encuentro que será transmitido EN VIVO por la TV Pública (Canal 7) para todo el territorio argentino. El choque genera una enorme expectativa entre los aficionados, ansiosos por ver nuevamente en acción al capitán junto a figuras de la talla de Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Mientras Argentina afina los últimos detalles de cara a su estreno en el Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, Honduras afrontará el amistoso como una oportunidad para medirse ante una de las grandes potencias del planeta y continuar fortaleciendo su proyecto deportivo. Además, la sede elegida promete un gran ambiente en las tribunas debido a la importante presencia de comunidades latinoamericanas en Texas.

Si quieres saber a qué hora juega Argentina, qué canal transmite el partido EN VIVO y cómo seguir la cobertura por televisión abierta o internet, aquí encontrarás toda la información actualizada.

TL;DR del partido Argentina vs. Honduras

Fecha : Sábado 6 de junio de 2026

: Sábado 6 de junio de 2026 Hora en Buenos Aires, Argentina : 21:00

: 21:00 Hora ET (Estados Unidos) : 20:00

: 20:00 Hora PT (Estados Unidos) : 17:00

: 17:00 TV : TV Pública

: TV Pública Streaming : TV Pública Online

: TV Pública Online Estadio : Kyle Field

: Kyle Field Ciudad: College Station, Texas

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Honduras por amistoso al Mundial 2026?

Los aficionados argentinos podrán seguir el amistoso entre Argentina y Honduras mediante TV Pública, señal que llevará la transmisión EN VIVO para todo el país. Además de la televisión abierta a través del tradicional Canal 7, la señal se encuentra disponible en distintos operadores de cable y televisión satelital.

Canales de TV Pública para ver Argentina vs. Honduras EN VIVO

Operador Canal TV abierta (Buenos Aires) Canal 7 TDA (Televisión Digital Abierta) Canal 7 Flow Canal 11 SD / Canal 611 HD Telecentro Canal 8 HD DirecTV Canal 121 Inter Satelital Canal 704 Tuves HD Canal 704 Cablevideo Digital Argentina Canal 11 Megacable Argentina Canal 11 Video Cable Continental Canal 42 Super Canal Canal 790

TV Pública suele acompañar los encuentros de la selección argentina con cobertura especial, análisis y programación complementaria antes y después de cada partido.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO ONLINE, Argentina vs. Honduras?

Los aficionados que prefieran seguir el amistoso entre Argentina y Honduras por internet podrán hacerlo a través de la señal online de TV Pública, disponible desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos con acceso a internet.

Para acceder a la transmisión, solo debes ingresar al sitio oficial de TV Pública y dirigirte a la sección “En Vivo”, donde habitualmente se emiten los partidos de la selección argentina y otros eventos deportivos de interés nacional.

Opciones para ver TV Pública ONLINE

Plataforma Disponibilidad Sitio web oficial de TV Pública Sí Navegador web (PC y Mac) Compatible Android Compatible iPhone y iPad (iOS) Compatible Tablets Compatible Smart TV (mediante navegador) Compatible

Pasos para ver Argentina vs. Honduras por internet

Ingresa al sitio oficial de TV Pública. Busca la sección “En Vivo”. Espera el inicio de la transmisión. Disfruta del partido desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Esta alternativa resulta especialmente útil para quienes no tienen acceso a televisión abierta o desean seguir el encuentro mientras viajan o se encuentran fuera de casa.

¿Cómo ver TV Pública desde Estados Unidos para seguir Argentina vs. Honduras?

Los aficionados argentinos que se encuentren en Estados Unidos y quieran seguir la transmisión de TV Pública pueden acceder a la señal online mediante una conexión a internet y las plataformas oficiales disponibles. En algunos casos, determinados contenidos pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Argentina.

Si la transmisión no se encuentra disponible desde tu ubicación, una alternativa es utilizar un servicio VPN confiable con servidores en Argentina.

Pasos para ver TV Pública desde Estados Unidos

Contrata una VPN segura que disponga de servidores en Argentina. Descarga e instala la aplicación en tu computadora, teléfono móvil, tablet o Smart TV. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina. Accede a la señal online de TV Pública. Sigue la transmisión del partido desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Resumen para ver TV Pública desde el extranjero

TV Pública en Estados Unidos Información ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria según disponibilidad geográfica Configuración básica Conectarse a un servidor en Argentina Dispositivos compatibles Smart TV, PC, tablet y móvil Beneficio principal Acceder a la cobertura de Argentina vs. Honduras Recomendación Verificar previamente la disponibilidad oficial

¿Dónde ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 EN VIVO en Estados Unidos?

Los aficionados latinoamericanos que residan en Estados Unidos podrán seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante las plataformas oficiales que poseen los derechos de transmisión del torneo.

Canales y plataformas para ver el Mundial 2026 en Estados Unidos

Plataforma Idioma Cobertura Telemundo Deportes Español Partidos en vivo Universo Español Partidos seleccionados Peacock Español Streaming del torneo Telemundo Deportes Ahora Español Cobertura digital FOX Inglés Partidos en vivo FS1 Inglés Partidos seleccionados FOX Deportes Español Cobertura complementaria FOX One Inglés Streaming FOXSports.com Inglés Streaming y contenido digital

¿A qué hora juega Argentina vs. Honduras?

Horarios y canales para ver Argentina vs. Honduras EN VIVO

Países Horario Canales TV Streaming Argentina 21:00 TV Pública TV Pública Online Estados Unidos (ET) 20:00 — — Estados Unidos (CT - Texas) 19:00 — — Estados Unidos (PT) 17:00 — — Uruguay 21:00 — — Chile 20:00 — — Paraguay 20:00 — — Bolivia 20:00 — — Perú 19:00 — — Colombia 19:00 — — Ecuador 19:00 — — Venezuela 20:00 — — México 18:00 — — España 02:00 (domingo 7 de junio) — —

¿Dónde se jugará Argentina vs. Honduras?

El amistoso internacional se disputará en el Kyle Field, uno de los estadios universitarios más grandes de Estados Unidos.

Datos del Kyle Field

Información Detalle Estadio Kyle Field Dirección 756 Houston St Ciudad College Station Estado Texas Código Postal 77843 País Estados Unidos Capacidad Más de 102,000 espectadores Superficie Césped natural Universidad Texas A&M University

¿Cómo llegar al Kyle Field?

El estadio se encuentra dentro del campus de Texas A&M University y cuenta con accesos mediante transporte público local, taxis, aplicaciones de movilidad y estacionamientos oficiales.

Aeropuerto más cercano

Aeropuerto Distancia aproximada Easterwood Airport (CLL) 5 km

¿Qué clima se espera en College Station para el partido?

De acuerdo con las tendencias meteorológicas habituales para comienzos de junio en Texas, se esperan temperaturas cercanas a los 28 °C durante el horario del encuentro, con ambiente cálido y humedad moderada. Las condiciones podrían influir en el desgaste físico de ambos equipos.

FAQ del partido Argentina vs. Honduras

¿Qué canal transmite Argentina vs. Honduras EN VIVO?

TV Pública transmitirá el amistoso para toda Argentina.

¿Dónde ver Argentina vs. Honduras ONLINE?

A través de la señal online de TV Pública disponible en su plataforma oficial.

¿Jugará Lionel Messi contra Honduras?

Lionel Messi encabeza la convocatoria argentina y se espera que tenga participación en el encuentro, salvo cambios de último momento por decisión técnica.

¿A qué hora juega Argentina?

El partido comenzará a las 23:00 horas de Argentina.

¿Dónde se juega el amistoso?

En el Kyle Field de College Station, Texas.

¿Quién dirige a la selección argentina?

Lionel Scaloni es el entrenador de la Albiceleste.

Horario, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Honduras por amistoso al Mundial 2026

Dato Información Partido Argentina vs. Honduras Fecha Sábado 6 de junio de 2026 Hora Argentina 21:00 Hora ET 20:00 Hora PT 17:00 TV TV Pública Streaming TV Pública Online Estadio Kyle Field Ciudad College Station, Texas Figura destacada Lionel Messi

Más allá del resultado, el amistoso permitirá observar el estado futbolístico de Lionel Messi y gran parte de la base campeona del mundo que buscará volver a ser protagonista en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La expectativa es enorme tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde la presencia del capitán suele generar estadios llenos y una atención mediática pocas veces vista en encuentros amistosos.