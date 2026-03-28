La Selección de México se alista para un desafío de alto nivel cuando enfrente a la Selección de Portugal este sábado 28 de marzo en un amistoso internacional por la Fecha FIFA. El compromiso se disputará en el histórico Estadio Azteca y comenzará a las 7:00 p.m. (CDMX). Más allá del resultado, este encuentro representa una prueba exigente para el conjunto mexicano frente a un rival europeo de gran jerarquía.
El partido tendrá un atractivo adicional que lo hace aún más especial: marcará la reinauguración del Estadio Azteca tras su remodelación de cara al Mundial 2026. En ese contexto, México buscará aprovechar el apoyo de su afición para seguir afinando detalles y consolidar su idea de juego, mientras que Portugal intentará imponer su calidad en un escenario emblemático. Si quieres saber a qué hora juegan y qué canales transmiten este partidazo EN VIVO, sigue leyendo para conocer todos los detalles.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido México vs. Portugal en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego México vs. Portugal de este sábado 28 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.
- Estados Unidos (CT): 8:00 p.m.
- Estados Unidos (MT): 7:00 p.m.
- Estados Unidos (PT): 6:00 p.m.
- España: 2:00 a.m. (sábado 28)
- México (CDMX): 7:00 p.m.
- Puerto Rico: 9:00 p.m.
- República Dominicana: 9:00 p.m.
- Panamá: 8:00 p.m.
- Costa Rica: 7:00 p.m.
- El Salvador: 7:00 p.m.
- Guatemala: 7:00 p.m.
- Honduras: 7:00 p.m.
- Nicaragua: 7:00 p.m.
- Argentina: 10:00 p.m.
- Brasil (Brasilia): 10:00 p.m.
- Uruguay: 10:00 p.m.
- Chile: 10:00 p.m.
- Paraguay: 9:00 p.m.
- Bolivia: 9:00 p.m.
- Venezuela: 9:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Perú: 8:00 p.m.
- Colombia: 8:00 p.m.
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido México vs. Portugal?
Este sábado 28 de marzo se podrá ver el partido México vs. Portugal a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- España: DAZN
- México: TUDN, Canal 5 (Televisa), ViX (streaming)
- Estados Unidos: Univision, TUDN USA, FOX Deportes, ViX
- Sudamérica: Disney+ (plan premium en varios países)
De esta manera, los fanáticos podrán disfrutar del partido desde distintas plataformas, ya sea por televisión tradicional o vía streaming, asegurando cobertura en gran parte del mundo para este duelo preparatorio rumbo al Mundial 2026.