México y Portugal se enfrentarán el sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca, en un amistoso internacional que marcará la reinauguración oficial del mítico coloso de Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos en la historia del futbol mundial. Con inicio programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México), este duelo no solo servirá como prueba deportiva de alto nivel, sino también como el punto de partida de una nueva era para el renovado inmueble, pensado para albergar futuros compromisos de talla internacional. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo en directo a través de la señal de TV Azteca 7 por televisión y streaming.
¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs Porgtugal GRATIS por fecha FIFA?
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- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
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- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs Porgtugal por la Liga MX 2026?
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Horario, TV y cómo ver en vivo México vs Porgtugal por fecha FIFA
- Fecha: sábado 28 de marzo de 2026
- Partido: México vs. Portugal
- TV: Azteca Siete (Canal 7)
- STREAMING: Azteca Deportes Network
- Horario: 19:00 horas del Tiempo de Centro de México
- Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México