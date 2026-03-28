Todo listo para la reinauguración de una de las catedrales del fútbol. El Estadio Azteca vuelve a abrir sus puertas luego de una larga remodelación y este sábado 28 de marzo lo hará con el juego de México vs. Portugal, que iniciará a partir de las 19:00 horas CDMX y contará con la transmisión de TUDN y Canal 5 en TV Abierta. La selección mexicana enfrentará a una selección portuguesa que cuenta con algunas bajas como la de Diogo Costa, Bernardo Silva, Ruben Dias, pero la más importante será la de Cristiano Ronaldo, quien no estará presente en lo que pudo ser un juego histórico para el ‘Tri’.

México vs. Portugal por amistoso FIFA. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Portugal GRATIS por fecha FIFA?

El cotejo entre México vs. Portugal se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa , disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Portugal por amistoso fecha FIFA?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Portugal en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo amistoo entre México vs. Portugal como preparación para el Mundial 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Portugal por fecha FIFA