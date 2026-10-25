Barcelona vs. Real Madrid eleva la tensión en la jornada 10 de LALIGA EA Sports. El primer Clásico de la temporada liguera enfrenta a los dos grandes rivales del fútbol español en un duelo con peso en la pelea por el título: ganar significa sumar tres puntos y, al mismo tiempo, impedir que los consiga un competidor directo. ¿Quieres ver el clásico EN VIVO y EN DIRECTO ? A continuación, conoce los horarios en Estados Unidos y México, qué canales de TV abierta, cable y streaming online están disponibles para seguir la cobertura del enfrentamiento.

El Barça de Hansi Flick busca imponer su propuesta de juego ante un Madrid que exige precisión en cada decisión. La disputa por el balón, los espacios a la espalda de las defensas y la eficacia en las áreas marcarán un partido que también pondrá a prueba las aspiraciones de ambos.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO por TV gratis y Streaming Online?

El Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga 2026-2027, se jugará el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou . El partido comenzará a las 14:00 horas del centro de México y a las 16:00 del Este de Estados Unidos. En territorio mexicano se transmitirá por Sky Sports y Sky+; en Estados Unidos, por ABC, ESPN Deportes y ESPN+.

País y zona horaria Ciudades de referencia Hora local Canales de TV Streaming online México — Centro Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey 14:00 Sky Sports Sky+ México — Sureste Cancún y Chetumal 15:00 Sky Sports Sky+ México — Pacífico Hermosillo, Culiacán y La Paz 13:00 Sky Sports Sky+ México — Baja California Tijuana y Mexicali 13:00 Sky Sports Sky+ Estados Unidos — Este (ET) Nueva York, Miami y Washington D. C. 16:00 ABC, en inglés; ESPN Deportes, en español ESPN+, en inglés y español; ESPN App con plan ESPN Unlimited Estados Unidos — Centro (CT) Chicago, Houston y Dallas 15:00 ABC, en inglés; ESPN Deportes, en español ESPN+, en inglés y español; ESPN App con plan ESPN Unlimited Estados Unidos — Montaña (MT) Denver y Salt Lake City 14:00 ABC, en inglés; ESPN Deportes, en español ESPN+, en inglés y español; ESPN App con plan ESPN Unlimited Estados Unidos — Pacífico (PT) Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas 13:00 ABC, en inglés; ESPN Deportes, en español ESPN+, en inglés y español; ESPN App con plan ESPN Unlimited

Cómo ver el Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO México

En México, el Barcelona vs. Real Madrid comenzará a las 14:00 horas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La transmisión estará disponible en televisión de paga por Sky Sports y mediante streaming en Sky+. No está anunciada una emisión por televisión abierta, por lo que el público deberá contar con acceso al servicio correspondiente para seguir el encuentro.

Para quienes lo vean fuera del centro del país, el inicio será a las 15:00 en Cancún y Chetumal, mientras que en Hermosillo, Culiacán, La Paz, Tijuana y Mexicali comenzará a las 13:00. La información consultada identifica Sky Sports como la señal de transmisión, pero no precisa un número de canal; conviene revisar la guía del servicio contratado para localizar la emisión.

Cómo ver el Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO en Estados Unidos

En Estados Unidos, el encuentro comenzará a las 16:00 del Este, 15:00 del Centro, 14:00 de la Montaña y 13:00 del Pacífico. ABC ofrecerá la transmisión en inglés y ESPN Deportes llevará el relato en español. Para verlo online, ESPN anuncia ESPN+ con opciones en ambos idiomas y acceso mediante la ESPN App para suscriptores del plan ESPN Unlimited. Esta será la primera vez que un Clásico de LaLiga se transmita por ABC en Estados Unidos.

La cobertura previa de ABC y ESPN+ arrancará una hora antes del partido: a las 15:00 ET, equivalentes a las 12:00 del Pacífico. En ESPN Deportes, la previa en español comenzará a las 15:30 ET, media hora antes del saque inicial. Es importante distinguir estos horarios del comienzo del encuentro, programado para las 16:00 ET.