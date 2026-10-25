El Real Madrid visita al FC Barcelona este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, en uno de los encuentros más esperados de la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El conjunto madridista buscará imponerse a su eterno rival en un duelo que puede tener consecuencias en la pelea por el liderato, mientras que los azulgranas intentarán aprovechar su localía para sumar tres puntos ante su afición.
Los aficionados de México y Centroamérica podrán seguir el clásico por SKY Sports, mientras que quienes prefieran verlo por Internet tendrán como alternativa SKY+, la plataforma de streaming vinculada al servicio de televisión de pago.
¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO, Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2026?
SKY Sports transmitirá el clásico en México, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Los usuarios podrán sintonizar el encuentro en los canales 516 SD y 1516 HD, de acuerdo con la distribución indicada para esta cobertura.
- México: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD.
- Costa Rica: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD.
- República Dominicana: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD.
- Nicaragua: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD.
- El Salvador: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD.
- Honduras: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD.
- Panamá: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD.
- Guatemala: SKY Sports, canales 516 SD y 1516 HD.
¿Cómo mirar LaLiga EN VIVO, Real Madrid vs. FC Barcelona por Internet?
La opción de streaming para seguir el clásico es SKY+, el servicio digital de SKY que permite acceder a contenidos deportivos y otros programas según el paquete contratado. Los suscriptores podrán ver el partido entre Real Madrid y FC Barcelona por Internet desde dispositivos compatibles, siempre que su plan incluya la transmisión.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2026
- Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.
- Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona.
- Competición: décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27.
- Estadio: Spotify Camp Nou.
- Hora en México: 14:00 (tiempo del centro de México).
- Canal de TV: SKY Sports HD.
- Streaming online: SKY+.
- Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona, España.