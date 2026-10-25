El FC Barcelona vs. Real Madrid se jugará el domingo 25 de octubre de 2026, a las 21:00 horas de España peninsular, en el Spotify Camp Nou . El Clásico de la jornada 10 de LaLiga 2026/27 pondrá en juego tres puntos de especial peso en la lucha por el título y una nueva prueba para el conjunto blanco, que buscará imponerse en casa de su gran rival. Para todo el público latino, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online desde cualquier plataforma digital.

El FC Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada al caer 4-2 ante el PSG en el Parque de los Príncipes. Lamine Yamal firmó el empate y devolvió al conjunto azulgrana la esperanza de sacar un resultado favorable de París, pero la reacción parisina no se hizo esperar. El Barça terminó cediendo ante un rival que volvió a castigarle y que se consolida como una de sus grandes pesadillas recientes.

¿Cómo ver DirecTV EN VIVO el clásico FC Barcelona-Real Madrid por DGO online?

El clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga 2026-2027 se jugará el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou y tendrá transmisión de DSports, con acceso por televisión mediante DIRECTV y por streaming a través de DGO en los mercados sudamericanos detallados a continuación. El horario oficial es a las 21:00 de España: 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador continental, y 17:00 en Argentina, Chile continental y Uruguay.

País Hora local del partido Canal en DIRECTV Diales de referencia en TV satelital Cómo verlo por internet Perú 15:00 DSports 610 SD / 1610 HD DGO, seleccionando la señal DSports. Argentina 17:00 DSports 610 SD / 1610 HD DGO, seleccionando la señal DSports. Chile 17:00, Chile continental DSports 610 SD / 1610 HD DGO, seleccionando la señal DSports. Colombia 15:00 DSports 610 SD / 1610 HD DGO, seleccionando la señal DSports. Ecuador 15:00, territorio continental DSports 610 SD / 1610 HD DGO, seleccionando la señal DSports. Uruguay 17:00 DSports 610 / 1610 HD; el operador también identifica el 310 para Uruguay en sus agendas DGO, seleccionando la señal DSports.

Cómo ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid en Perú

En Perú, el clásico comenzará a las 3:00 p. m. del domingo 25 de octubre. Los clientes de DIRECTV podrán buscar DSports en el canal 610 o su versión HD en el 1610 ; la alternativa por internet es DGO. Para acceder, verifica que tu suscripción tenga habilitada la señal deportiva que transmitirá el partido. No necesitas buscar DSports 2: la cobertura anunciada corresponde a la señal principal.

Cómo ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid en Argentina

En Argentina, el encuentro está programado para las 17:00 y se podrá seguir por DSports en DIRECTV y por DGO. La numeración habitual de la señal es 610 en definición estándar y 1610 en HD . Si lo verás por streaming, busca DSports dentro de la oferta disponible en tu cuenta, en lugar de trasladar automáticamente el número del decodificador a la aplicación.

Cómo ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid en Chile

En Chile continental, el partido arrancará a las 17:00. La transmisión estará disponible en DSports, a través de los canales 610 y 1610 HD de DIRECTV, y en DGO por internet . Este horario corresponde al inicio del encuentro, no necesariamente al comienzo de la previa televisiva. La cobertura por DSports y DGO también ha sido anunciada por medios chilenos para este clásico.

Cómo ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid en Colombia

En Colombia, el pitazo inicial será a las 3:00 p. m. La opción de televisión dentro de DIRECTV es DSports, cuya numeración habitual es 610 SD y 1610 HD ; para verlo por internet, la alternativa es DGO. Antes del encuentro, comprueba que tu cuenta permita reproducir la señal: tener acceso a la plataforma no sustituye la disponibilidad del canal dentro de la suscripción contratada.

Cómo ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid en Ecuador

En Ecuador continental, Barcelona y Real Madrid jugarán desde las 15:00. Los abonados de DIRECTV podrán seguirlo por DSports, en los diales habituales 610 y 1610 HD , mientras que DGO ofrecerá la alternativa de streaming. La referencia horaria de esta guía corresponde al territorio continental, por lo que no debe publicarse como un horario único para todo el país sin esa precisión.

Cómo ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid en Uruguay

En Uruguay, el clásico comenzará a las 17:00 y se verá por DSports y DGO. Para televisión, las agendas del propio operador incluyen los canales 610/1610 HD y también la referencia 310 para Uruguay. Por esa diferencia, lo más preciso es localizar DSports en la guía de tu servicio y no dar por hecho que todos los abonados utilizan el mismo dial. DGO también incluye partidos de LaLiga dentro de su oferta deportiva uruguaya.

Alineaciones posibles de FC Barcelona y Real Madrid

- FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha

- Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler, Valverde, Bellingham; Diomande y Mbappé