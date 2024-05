¡Es oficial! Tras explorar el mar de entrenadores disponibles, donde figuraban Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Zidane, entre otros, el Bayern Múnich finalmente logró encontrar al indicado. Este tomará la batuta luego de que Thomas Tuchel no lograse obtener los resultados deseados propuestos al inicio de la temporada. En su lugar, ingresará Vincent Kompany, quien, a pesar de haber tenido un gran hito en su carrera como DT al ascender al Burnley a la Premier League, el equipo inglés finalmente volvió a descender. Ahora, el exjugador tiene la gran misión de levantar a los ‘Bávaros’, que en el último período perdieron la Bundesliga por primera vez desde 2012 ante un Bayer Leverkusen que no conoció las derrotas.

Según el diario alemán Bild, el Bayern Múnich y Vincent Kompany ya tienen un acuerdo verbal. Asimismo, esta noticia también fue originalmente reportada por el periódico inglés The Guardian. Las negociaciones con Alan Pace, el propietario del Burnley, se realizaron el miércoles pasado, y se espera que el acuerdo se finalice antes de que termine la semana, permitiendo así que el entrenador belga firme con los alemanes y comience un nuevo ciclo con los 'Bávaros'.





A pesar de que el exjugador del Manchester City tenía contrato con el equipo inglés hasta 2028, el Bayern Múnich estaba dispuesto a pagar lo necesario para llevárselo. Aunque el equipo descendió de la Premier League, los directivos alemanes, encabezados por el director deportivo Max Eberl, ven un gran potencial en Kompany. Desde el inicio, Vincent estaba en la lista de candidatos para tomar el mando tras la salida de Tuchel.

El medio Telegraph también comunicó que el estratega de 38 años planea llevar a su equipo de asistentes a Múnich, en quienes confía para levantar a su nuevo plantel. Entre ellos se incluyen Craig Bellamy, Piet Cremers, Mike Jackson y Floribert N'Galula. Con esta novedosa contratación, los directivos del Bayern esperan asegurar la estabilidad necesaria para retomar el éxito en Alemania después de la primera temporada sin títulos desde 2012 y, asimismo, competir por una nueva Champions League, la última ganada en 2020.





¿Por cuánto firmó y por qué era prioridad para el Bayern Múnich?

Kompany se enfrentará a su primer gran desafío dirigiendo un club con una rica historia y grandes ambiciones. El entrenador belga, que previamente estuvo al mando del Royal Sporting Club Anderlecht en Bélgica y del Burnley Football Club en Inglaterra, asumirá este rol después de que la directiva del Bayern Múnich decidiera pagar 15 millones de euros para liberarlo de su contrato con el equipo inglés. Se espera que su nombramiento como nuevo entrenador del equipo de la Bundesliga sea oficial a principios de la próxima semana.

El Bayern Múnich busca establecer un proyecto a largo plazo y considera que Vincent Kompany, quien firmará un contrato hasta 2027, es una apuesta sólida para el futuro del club. La directiva del Bayern valoró particularmente el dominio perfecto del alemán por parte de Kompany, lo que lo convierte en el candidato ideal para dirigir a una plantilla que tuvo un rendimiento por debajo de las expectativas la temporada pasada. Este aspecto lingüístico, combinado con su visión y experiencia, hizo que el belga fuera la prioridad para asumir el puesto de entrenador.

El último club el cual Kompany dirigió fue el Burnley Football Club en Inglaterra. (Foto: Agencias).





Su primer gran jale de Kompany

Con la llegada de Vincent Kompany, el belga ya estaría planificando, junto con su equipo técnico, la composición del nuevo plantel para la próxima temporada, con el firme propósito de recuperar la Bundesliga y alcanzar la final de la Champions League. El nuevo entrenador es plenamente consciente de la falta de eficacia goleadora de su equipo en el último período, lo cual resultó en derrotas en partidos cruciales. Ahora, con un presupuesto mayor que el de su equipo anterior, tiene la intención de llevar a cabo movimientos significativos en el mercado de fichajes.

Considerando que algunos jugadores del Bayern no continuarán debido a ofertas provenientes de otros equipos, el exinternacional belga determinará qué jugadores deben permanecer y buscará fortalecer las áreas que más lo necesiten. Por consiguiente, el interés del Bayern Múnich en Jack Grealish podría representar un cambio significativo tanto para el club como para el propio jugador. Con una oferta adecuada, el Manchester City podría estar dispuesto a considerar ofertas por el versátil centrocampista inglés.

La llegada de Kompany al Bayern no solo podría significar un nuevo comienzo para él, sino también un entorno donde su talento podría florecer plenamente. Es importante destacar que el Manchester City no facilitará su salida, sobre todo en lo que respecta al precio, ya que en 2021 desembolsaron alrededor de 116 millones de euros por él. Además, en la última temporada bajo las órdenes de Guardiola, Grealish no desempeñó un papel destacado en el equipo, siendo afectado por lesiones y mostrando menos influencia de la que solía tener en el Aston Villa.

Jack Grealish - Manchester City - 117.50 millones de euros. (Foto: Manchester City)





