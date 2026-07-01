El Bayern Múnich oficializó este miércoles la incorporación del delantero marroquí Ismael Saibari, quien llega procedente del PSV Eindhoven y firmó contrato con el club alemán hasta junio de 2031.

De acuerdo con medios europeos, la operación se cerró por un monto cercano a los 50 millones de euros (57 millones de dólares), convirtiéndose en uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes.

La llegada del atacante ya era esperada desde hace varios días y finalmente se hizo oficial en plena disputa del Mundial 2026, torneo en el que Saibari ha sido una de las grandes figuras de Marruecos, selección que ya aseguró su lugar en los octavos de final.

El futbolista de 25 años suma tres goles en la Copa del Mundo, anotando en cada uno de los encuentros que disputaron los Leones del Atlas durante la fase de grupos.

Además, tuvo un papel determinante en la clasificación de Marruecos tras convertir uno de los penales en la definición frente a Países Bajos en los dieciseisavos de final.

En el cuadro bávaro deberá pelear por un lugar en una ofensiva repleta de estrellas, donde destacan nombres como Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Jamal Musiala, Lennart Karl y Serge Gnabry.

“Desde pequeño sueñas con jugar en un club como el Bayern. Es una de las instituciones más grandes del mundo y cada temporada pelea por los títulos más importantes, incluida la Liga de Campeones. Quiero conquistar la mayor cantidad de trofeos posible”, declaró Saibari en los canales oficiales del club.

Por su parte, el director deportivo Max Eberl destacó la incorporación del atacante y aseguró que el Bayern ha conseguido a “uno de los mejores jugadores de este Mundial”.

Saibari nació en las afueras de Barcelona, aunque a los seis años se trasladó junto a su familia a Bélgica, país donde inició su formación futbolística. En 2020 dio el salto al PSV Eindhoven, equipo con el que conquistó las tres últimas ediciones de la liga neerlandesa.

El Bayern afronta esta nueva temporada como vigente campeón de la Bundesliga y de la Copa de Alemania. Además, viene de alcanzar las semifinales de la última Liga de Campeones, competencia que no conquista desde 2020.

Durante la campaña anterior, el conjunto alemán firmó un registro ofensivo histórico al marcar 122 goles en 34 jornadas de Bundesliga, superando ampliamente su propio récord de 101 tantos establecido en la temporada 1971-72.

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