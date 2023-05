Al Borussia Dortmund se le quemó el pan en la puerta del horno. No fue capaz de vencer al Mainz en la jornada final del campeonato alemán (empate 2-2) y el Bayern Munich, con su triunfo ante Colonia (2-1), volvió a coronarse campeón de la Bundesliga por undécima vez consecutiva. Sin lugar a dudas, el equipo amarillo extrañó a Jude Bellingham, uno de sus mejores jugadores que no tuvo minutos en el Signal Iduna Park por lesión. El volante inglés estaba tan afectado en lo físico que pidió no ser titular. Así lo ha revelado este domingo el entrenador Edin Terzic.

Según el técnico alemán, Bellingham pidió hablar con él unas horas antes del partido ante Mainz. En la charla, el mediocampista de 19 años, pretendido por Real Madrid y Liverpool, confesó que no se encontraba al 100% físicamente y era mejor no ser inicialista.

“Bellingham parecía bastante bien el viernes, pero se me acercó ayer, horas antes del encuentro, y me indicó en privado que no estaba al 100% para ayudar al equipo y que sería mejor que jugase otro en su lugar. Ha trabajado muy duro en los últimos días para estar en el campo. Pero tampoco se sintió bien en el calentamiento”, dijo.

Jude Bellingham se perdió la fecha final de la Bundesliga por lesión. (Foto: EFE)

A pesar de que no estuvo en el partido más importante de la temporada, Edin Terzic quiso reconocer el trabajo de Bellingham. Según el alemán, el BVB no habría tenido la oportunidad de pelear el campeonato sin las buenas actuaciones del joven futbolista.

“Bellingham una de las principales razones por las que tuvimos la oportunidad de ganar el campeonato. Es un ganador, ganará muchos trofeos más en su carrera, estoy absolutamente seguro de eso”, explicó el entrenador del Dortmund.

Acabada la Bundesliga 2022-23, las estadísticas reflejan que ha sido un buena temporada para Bellingham. Jugó un total de 31 partidos y anotó 8 goles. Semejantes números lo ponen en la órbita de los grandes clubes de Europa, que ya alistan las billeteras para pagar por su pase.





