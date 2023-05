Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Kylian Mbappé en mayo de 2022. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez aparentemente convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma. Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.

Semejante imagen lastimó el orgullo del Real Madrid. Fue como una daga al corazón de sus hinchas. Es por eso que, con miras a las nuevas negociaciones para fichar a Mbappé, la entidad merengue quiere asegurarse de que el trauma no se repita. Simplemente, no podrá volver a cometer una traición.

Según ha informado Tomás González-Martín, periodista de El Debate y que lleva décadas cubriendo la información del Real Madrid, el club de Chamartín acepta fichar a Mbappé, pero tiene que firmar un precontrato y una cláusula de penalización si vuelve a traicionar su palabra para conseguir un mejor contrato en el PSG.

Tal como apunta la citada fuente, el Madrid ha endurecido su postura respecto al fichaje de Mbappé. No entrará en desesperación y esperará que termine su contrato en 2024 para contratarlo en condición de agente libre. No pagará un solo euro al PSG, pero no se librará de abonar una millonaria prima al futbolista de 24 años.

Mbappé será libre de negociar con otros clubes a partir de enero próximo, seis meses antes de que finalice su contrato. El PSG volverá a vivir las pesadillas del año pasado, el Real Madrid a alimentar la esperanza y el resto de Europa a soñar con atraer al jugador más cotizado del momento.

El PSG ya ha demostrado en el pasado que el francés es su prioridad absoluta, lo que resta opciones a una salida este verano, aunque eso le aseguraría una importante indemnización de traspaso, si bien el dinero no falta en Doha.

Cabe recordar que, en diciembre pasado, Mbappé volvió a pedir su salida, pero esta vez de forma más tibia, al considerar que los fichajes del club habían sido de corto calado, lo que le obligaba a jugar de “pivote” en el ataque, lejos de la banda donde se considera más peligroso.

¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.

