Claudio Pizarro demuestra su vigencia en el fútbol alemán y apareció en la goleada de Werder Bremen sobre el SV Meppen (5-2) con un doblete que dio brillo del buen nivel en el que se encuentra. Además, el atacante dio una asistencia para el tanto de Yuya Osako. El peruano pudo completar los 90 minutos en el juego.

Respecto a participar en la totalidad de un encuentro, el 'Bombardero de los Andes', pese al cansancio, aseguró sentir en buena forma para afrontar todo lo que viene en la competencia oficial.

" Al final estaba un poco forzado (ríe), pero me fue muy bien poder jugar 90 minutos. Me he sentido bien y siempre me alegro cuando anoto goles. Espero que esto no haya hecho más que empezar", reveló Pizarro.

El delantero ya ha participado con Werder Bremen en esta temporada de Bundesliga. En el debut contra Eintracht Frankfurt disputó 31 minutos. Mientas que ante Hannover 96 estuvo en el campo durante 23 minutos.

El entrenador de los 'largartos verdes', Florian Kohfeldt, destacó la importancia de tener en la plantilla a un jugador con mucha experiencia como Pizarro, quien además colabora cuando está en el campo.

" Siempre percibe la lectura adecuada del partido y genera peligro alrededor del área. Ha realizado un muy buen partido con un gol al principio y otro al final", indicó el técnico.