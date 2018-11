Claudio Pizarro no solo es un ídolo en el fútbol peruano, también en Alemania. Su legado es tan grande que el último viernes fue merecidamente premiado con el 'Bambi 2018', un galardón que reconoce su destacable carrera durante casi 20 años en el balompié del primer mundo.



En una ceremonia que se llevó a cabo en el 'Theater am Potsdamer Platz' de Berlín, el exdelantero de Alianza Lima no solo se llevó el anhelado premio, también se ganó los elogios de Paul Breitner, un histórico jugador del Bayern Munich y Real Madrid.



"Lo más especial de Claudio Pizarro, para mí, es que es el futbolista más popular del Bayern en las últimas décadas. A todos los fanáticos les encanta este peruano educado y respetuoso", dijo Breitner mientras el futbolista peruano más ganador de todos los tiempos se preparaba para recibir el premio.



" Claudio Pizarro es celebrado y querido, incluso por los más grandes oponentes del Bayern Munich", agregó el también exjugador del Real Madrid, quien al entregarle al 'Bombardero' el premio, lo felicitó con un "enhorabuena" en perfecto español.