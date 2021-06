Giro de 180 grados en el Bayern Munich, que podría salir al mercado y sumarse a la puja en la que se encuentran el Chelsea, por ahora con más chances, o el Real Madrid por el delantero noruego Erling Haaland. Si hace unas semanas el propio club ‘bávaro’ se había bajado de la pelea, ahora a prensa alemana señala que los directivos están considerando su fichaje luego de que Robert Lewandowski haya decidido tantear posibilidades en el extranjero.

De acuerdo a información del diario ‘Bild’, el cambio de opinión del polaco ha sido lo que ha hecho al Bayern replantearse su postura u buscarían contactar con el delantero noruego e intentar su fichaje solo si se marcha Lewandowski.

“Sigo teniendo la mente abierta. Me siento bien en el Bayern, la ciudad es magnífica, es un gran club. Siempre he tenido curiosidad por aprender un nuevo idioma, una nueva cultura. Pero no sé si será en el fútbol o después de mi carrera, ni siquiera yo lo sé”, declaró el polaco hace semanas dejando todas las vías abiertas.

Además, la propia esposa del delantero, Anna Lewandowska, alimentó los rumores de salida de ‘Lewa’ y lo puso en la órbita de LaLiga: “Quizá Robert juegue un día en España. ¿En el Real Madrid? No lo sé, quizá. Nos gusta esa Liga”, dijo en los micrófonos de ‘La Sexta’.

Según adelantó hace días el diario ‘AS’, el futbolista estaría presionando para salir. Considera que ya lo ha ganado todo en el Allianz Arena y que puede firmar el último gran contrato de su carrera con otro equipo.

Eso sí, para conseguir el fichaje del ‘The Best’, quien tiene contrato con el Bayern hasta 2023, el equipo que lo quiera pagaría un poco más de 50 millones de euros.

Cerca del Chelsea

Por su parte, Erling Haaland, al parecer, tendría todo hecho con el Chelsea. De acuerdo a información que avanza el diario británico ‘Transfer Window Podcast’, el club londinense tendría un principio de acuerdo personal con el jugador noruego y, a partir de ahora, sólo quedaría el trámite de acordar los términos del traspaso con el Borussia de Dortmund para facilitar la salida de su estrella.

Haaland tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros, pero no va a entrar en vigor hasta verano de 2022 por lo que a día de hoy el Borussia Dortmund puede pedir el dinero que le venga en gana al Chelsea o al Bayern Munich por el internacional noruego.

