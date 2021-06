Joan Laporta, presidente del Barcelona, llegó al club con una consigna: renovar el contrato de Lionel Messi. Tras una gran temporada, en la que ganaron la Copa del Rey y pelearon hasta el final en LaLiga, todo hace indicar que el argentino se quedará y que su vínculo se extenderá tras la Copa América.

Una vez logrado este objetivo, Laporta tendrá que buscar cómo salvar al club de la profunda crisis económica que vive, cuando lo haya conseguido, sueña con marcar un hito en el club fichando a nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo.

Según reveló Diario AS, el directivo ha dejado volar su imaginación y sueña con un movimiento que para muchos es imposible. Espera juntar a ‘CR7′ y a ‘Lio’ en el Barza. Soltó la idea en voz alta y cree que algún día podría suceder.

El medio español explicó que aún no se sabe si Cristiano aceptaría la propuesta. Su agente Jorge Mendes no ha recibido ningún tipo de propuesta y, si lo haría, pediría, tal vez, el precio más alto en la historia del fútbol.

Para poder tener a Cristiano en sus filas, Laporta estaría dispuesto a ofrecer a dos jugadores del Barcelona a Juventus. Entre las posibilidades estarían Antoine Griezmann, Sergio Roberto y Philippe Coutinho.

Es cierto que el movimiento generaría un gasto importante, pero, el presidente confía en los estudios que señalan que juntar a Cristiano y Messi multiplicaría por dos los ingresos del FC Barcelona.

A un paso de la renovación de Messi

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, explicó que “el lugar de las botas de Leo Messi es el césped del Camp Nou” y que “la renovación está en un punto avanzado” en la presentación del documental ‘Messi el desè art’ (Messi el décimo arte) en el Palau de la Música Catalana.

“No me planteo un ‘no’ de Messi, soy una persona optimista, él se quiere quedar, estamos haciendo lo que podemos aunque no es sencillo porque hay clubes con grandes capacidades económicas”, dijo el mandatorio azulgrana. “No es una cuestión de dinero, esto nos lo ha puesto muy fácil, tiene ganas de quedarse”, añadió.

Por otro lado, Laporta, visiblemente emocionado, consideró que “la historia más esplendorosa del Barça se escribe con el nombre de Leo Messi, él es arte porque tiene un estilo reconocible, porque posee una técnica prodigiosa y porque su carácter se ha impregnado a toda una época”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR