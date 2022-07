El FC Barcelona y Bayern Munich acordaron el traspaso de Robert Lewandowski, pero no dieron detalles de las cifras de la operación. Semejante hecho dio pie a las especulaciones. Según la prensa catalana, los culés pagaron 50 millones de euros entre fijos y variables. Sin embargo, el diario El País de España informa este domingo que el presidente Joan Laporta terminará abonando 60 ‘kilos’ por una cláusula muy fácil de cumplirse.

Esos 10 millones de euros adicionales provendrán, según la citada fuente, del cumplimiento de una temporada completa de Lewandowski en el Barcelona. Luego de tantos esfuerzos por parte del equipo azulgrana y del futbolista, nadie imagina que este terminará saliendo en el mercado de invierno. Menos cuando ha firmado un contrato de cuatro temporadas.

El País explica que “el Barça insistió en que llegará a 60 millones si antes el Bayern anuncia públicamente que vende por 50″ para “aliviar el impacto mediático” del fichaje de Robert Lewandowski. Las palancas económicas están funcionando a la maravilla en el Camp Nou y también ha quedado demostrado con la llegada de Raphinha.

Otra de las variables del contrato de Lewandowski en el Barcelona pasa por la clasificación a la Champions League 2023. Si los culés acceden a la Copa de Europa del año próximo, en Allianz Arena se embolsarán automáticamente cinco millones de euros.





La despedida de Lewandowski





El delantero polaco se despidió el pasado sábado del Bayern Munich y de sus compañeros en su último entrenamiento como jugador del conjunto alemán. De esta manera, se pone punto final a un ‘culebrón’ que ha durado casi dos meses.

“Hoy me despedí de los muchachos en el campo. No estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Me puede pasar algo en casa. Quería mantenerme en forma y volver a entrenar con los chicos”, explicó en declaraciones a Sky Sports el experimentado goleador de 33 años.

“Estos 8 años fueron especiales y eso no se olvida. Me lo pasé muy bien en Múnich. Yo tampoco tuvo tiempo para prepararme. Voy a volar pronto, pero volveré y me despediré como es debido de todos los empleados y organizaré algunas cosas, la casa, etc.”, añadió.





