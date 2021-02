El centrocampista Sami Khedira, campeón del mundo con Alemania en 2014, regresará diez años después a la Bundesliga, tras su paso por el Real Madrid y el Juventus, y seguirá su carrera en el Hertha Berlín, al que quiere dirigir al “éxito”, según anunció este lunes el club en un comunicado.

“El Hertha ha hecho todo lo posible para ayudarme y me ha dado la oportunidad de volver a la Bundesliga. Estoy agradecido. No puedo esperar el momento de estar en el campo. Me siento muy bien físicamente y con la experiencia que tengo me gustaría ayudar al equipo y llevarlo a un mayor éxito deportivo”, expresó Khedira.

“Es un líder reconocido mundialmente”, destacó Carsten Schmidt, director ejecutivo del club alemán, que no ha especificado en la nota de prensa el tiempo de duración del contrato del futbolista, de 33 años y que lucirá el número 28 en su nuevo equipo.

Ahí coincidirá con su excompañero en la selección alemana Arne Friedrich, hoy director deportivo del Hertha y que resaltó las “cualidades de liderazgo” de Khedira.

Su idilio en Turín

La temporada anterior Khedirá la inició como titular al mando de Maurizio Sarri: arrancó en 10 de las 13 primeras jornadas de la Serie A y en los 4 primeros encuentros de Champions League. No obstante, una lesión en la rodilla, primero, y en el aductor, después, le dejó en el dique seco para prácticamente el resto de la temporada.

En la 2020-21, recién iniciada, ya a sus 33 años, ya se ha recuperado sus problemas físicos, pero no se ha visto en corto para ningún partido. Lo que ha hecho que decida de manera precipitada su salida para el próximo año.

De esta manera, el final de una etapa que comenzó en 2015 se acerca. En Turín ha jugado 145 partidos, marcado 21 goles y dado 13 asistencias, mostrando, por momentos, una faceta mucho más ofensiva. Muy parecida a la que desempeñaba en la selección alemana.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR