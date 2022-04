Uno de los grandes candidatos para reforzar la delantera del FC Barcelona a partir del 2023 es nada menos que Robert Lewandowski. Entre los altos mandos del cuadro azulgrana estiman que el polaco es el crack ideal para convertirse en el nuevo referente del ataque. Sin embargo, la operación no apunta a ser sencilla. Y es que el Bayern Munich quiere renovar el contrato de ‘Robi’ por tres temporada más y así atarlo prácticamente hasta el final de su carrera. No obstante, si no hay acuerdo y el goleador europeo quiere salir a mediados de año, no tendría más opción que forzar su salida del Allianz Arena.

Conociendo de antemano que no seguirá en el Bayern si no se le renueva con las condiciones que él quiere, ‘Lewa’ valoraría marcharse de Alemania pidiendo a la dirigencia que le venda una temporada antes del final de su contrato a un precio asequible para el Barcelona.

A pesar de que ya roza la veteranía, el delantero polaco tendría ilusión de probarse en otra gran liga antes de colgar las botas. Tanto en el Borussia Dortmund como en el Bayern Munich, ‘Lewa’ ya ha demostrado que es uno de los mejores jugadores del mundo.

Una millonada por su pase

Gianluca di Marzio, periodista especializado en la ventana de traspasos, advirtió que los bávaros pedirán a los catalanes entre 70 y 80 millones de euros. Se trata de una cifra que se aleja mucho de lo que tenía pensado el presidente del club, Joan Laporta, puesto que confiaba conversar con 30 ‘kilos’ como punto de partida.

Asimismo, el mandamás del elenco de la Ciudad Condal y sus allegados ya han confirmado en varias entrevistas que no piensan perder la cabeza por ningún futbolista. Dicho esto, en caso los germanos no reduzcan sus pretensiones, no habrá progresos para que el polaco se ponga bajo las órdenes de Xavi en la próxima temporada.

Fabrizio Romano, otro periodista especializado en estos menesteres del fútbol mundial, también ofreció una actualización de la operación. A través de su perfil de Twitter, señaló que, si el Bayern no le ofrece tres años más de contrato, Lewandowski no aceptará quedarse y buscará salir a como dé lugar en este mercado de verano.





