La decisión estaría tomada. En medio de la crisis que azota a Italia y al mundo por la brote del coronavirus, mucho se ha hablado en los últimos días acerca de cuál será el futuro de Zlatan Ibrahimovic en la Serie A italiana. Llegado al AC Milan en el último mercado de fichajes proveniente de Los Angeles Galaxy, todo hace indicar que el sueco no será más ‘rossonero’ la próxima temporada.

O bueno, al menos esa es la información que hoy hizo llegar a toda la prensa Sinisa Mihajlovic, actual entrenador del Bologna. En una entrevista para el programa ‘Vece Sa Ivanom Ivanovicem’, el DT bosnio reveló que habló por teléfono con Zlatan hace unos días, y que este mismo le dio a entender que su carrera continuaría lejos de San Siro.

“Me ha llamado hace unos días, veremos qué decide en el verano”, fueron las palabras del técnico del Bologna, conocido por todos por su lucha contra la leucemia desde hace unos meses. En esta misma línea, Mihajlovic no pudo evitar hablar acerca de si Zlatan ficharía o no por su club, teniendo en cuenta que quisieron contratarlo en el mercado invernal.

Aquella vez sonó y mucho que el Bologna pudiera hacerse con el delantero sueco, pero finalmente Ibrahimovic se decidió por volver al AC Milan. Sin embargo, ahora que su futuro está en tela de juicio, cualquier cosa podría pasar. “No seguirá en el Milan, pero la pregunta es si vendrá con nosotros o regresará a Suecia”, sentenció Mihajlovic.

Como es bien sabido por la gran mayoría de fanáticos de ‘Ibra’, Zlatan se encuentra en Suecia pasando ahí su cuarentena ante la aparición del COVID-19 en Italia. Con la ventaja de fichajes por abrirse, se espera que el ariete sueco se pronuncie sobre su siguiente movida en el mundo del fútbol a puertas ya de su retiro como profesional.

TE PUEDE INTERESAR