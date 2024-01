Luego de dos años y medio en el Manchester United (club en el que no juega desde agosto de 2023), Jadon Sancho regresó al Borussia Dortmund en calidad de préstamo hasta el final de la temporada. El delantero había quedado relegado en los ‘Diablos Rojos’ por unos problemas con el técnico Erik ten Hag. Tras negociaciones, se logró que vuelva al Signal Iduna Park, donde tuvo su mejor versión hace unos años. El cuadro alemán, que vendió al atacante por 85 millones de euros, consiguió su retorno por apenas tres millones.

Este jueves, a través de sus redes sociales, el Dortmund anunció por todo lo alto la vuelta del jugador de 23 años. “El BVB ha fichado a Jadon Sancho cedido hasta final de temporada. Actualmente en el Manchester United, el contrato de cesión se extiende hasta el 30 de junio de 2024″, apuntó al respecto. Por supuesto, los más emocionados fueron los fanáticos.

Mediante un comunicado, Sancho no pudo evitar mostrar su emoción por regresar a la que fue su casa entre 2017 y 2021. “Cuando entré al vestuario hoy, sentí como estar en casa. Conozco el club de adentro hacia afuera, siempre he estado muy cerca de los hinchas y nunca perdí el contacto con los directivos. No puedo esperar a volver a ver a mis compañeros y jugar al fútbol con una sonrisa. Quiero dar asistencias, marcar goles y ayudar al club en la Champions”, señaló.

A pesar de que ha estado fuera de actividad, en el Dortmund confían en que se adaptará rápidamente al equipo. “Es un jugador diferente. Aunque en los últimos meses no ha jugado ningún partido oficial, estamos seguros de que rápidamente se adaptará, estará en plena forma y utilizará sus cualidades para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos”, sostuvo Sebastian Kehl, director deportivo del BVB.

En esta temporada, Sancho solo ha disputado un total de 76 minutos tras su conflicto con Ten Hag, por lo que es una incógnita si volverá a alcanzar el nivel que mostró en Dortmund antes de partir hacia Mánchester en 2021. Con el cuadro ‘teutón’ llegó a marcar 50 goles y dio 64 asistencias en 137 juegos. Cabe mencionar que el equipo alemán está clasificado a los octavos de Champions, donde se medirá ante el PSV en febrero de 2024.

¿Por qué fue relegado en el Manchester United?

Para Jadon, es la oportunidad perfecta para relanzar su carrera luego de haber sido suspendido por Ten Hag tras criticarlo públicamente. ¿Qué sucedió? En septiembre del año pasado, el DT no lo convocó a un partido y aseguró que fue por su pobre rendimiento durante los entrenamientos previos. El jugador señaló que que no era verdad lo que estaban diciendo de él.

“No permitiré que la gente diga cosas que no son verdad, ya que me he comportado muy bien en cada entrenamiento durante esta semana. No entraré en materia porque he sido el chivo expiatorio durante mucho tiempo, algo que no es justo. Respeto todas las decisiones tomadas por el cuerpo técnico. Continuaré peleando por este escudo sin importar lo que pase”, dijo en aquel entonces.





