La sorpresiva y polémica destitución de Julian Nagelsmann como entrenador del Bayern Múnich sigue dando de qué hablar en Alemania. Hace poco Leon Goretzka dejó claro que no estaba de acuerdo con la decisión de la directiva ‘bávara’, y ahora Joshua Kimmich, uno de los pesos pesados del equipo, se pronunció acerca de la salida del técnico de 35 años. El jugador ‘teutón’ aseguró que no había problemas entre el estratega y el vestuario.

Luego de que se confirmara la salida de Nagelsmann y el fichaje de Thomas Tuchel, el director deportivo Hasan Salihamidzic apuntó que se tomó esa decisión porque “la constelación entre el entrenador y el equipo había dejado de funcionar”. Para los directivos, el joven técnico había perdido contacto con la plantilla.

En una entrevista con la televisión alemana ZDF, Kimmich negó lo dicho por Salihamidzic. “Yo no diría eso. La razón es que hemos ganado pocos partidos, no hemos tenido suficiente éxito”, sostuvo el talentoso mediocampista. Eso sí, destacó que el equipo continúa vivo en todas las competencias y que luchará para obtener los títulos.

“Seguimos peleando por los torneos locales e internacionales, pero se ha visto que en la Bundesliga no hemos tenido un buen desempeño. De diez partidos hemos ganado cinco. Pero el míster no había perdido el vestuario. He vivido varios cambios de entrenador, pero no es que lo viéramos venir en el vestuario porque los jugadores estuviésemos descontentos”, añadió.

Goretzka, quien lleva cinco temporadas en el gigante club de Múnich, dijo sobre el tema: “Personalmente, sólo puedo decir que no hubo ningún tipo de grieta en mi relación con Julian. No sé si pudo ser el caso era con otros jugadores, pero está claro que, cuando alguien así deja de estar ahí de hoy a mañana, es un shock para todos”.

Neuer y Müller todavía no se pronuncian

Si hay dos emblemas en la actual plantilla del Bayern Múnich ellos son Manuel Neuer y Thomas Müller. Los medios internacionales se han mostrado sorprendidos de que, hasta ahora, ninguno de los dos experimentados alemanes se haya pronunciado sobre la salida de Julian Nagelsmann.





