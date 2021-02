Ayuda inesperada. Luka Jovic se ha vuelto a sentir futbolista en casa, en el Eintracht Frankfurt: tres goles en menos de un mes, contra los dos que hizo en temporada y media en el Real Madrid, explican la comodidad del delantero en Alemania. Y el equipo teutón lo entiende igual, por lo que quiere recuperar de una vez por toda al serbio, aunque para eso deberán hacer ‘caja’. En ese contexto, ha aparecido un equipo que nadie tenía en cuenta y que podría ayudarlos, el Atlético de Madrid.

Según ‘Republik’, el equipo rojiblanco tiene bien apuntado nada menos que el nombre de André Silva, delantero portugués que ya jugó en LaLiga, en el Sevilla, y que podría ayudar a que Jovic se quede en el Eintracht.

De acuerdo al citado medio serbio, con el dinero que ingresen por Silva, los de Adi Hütter acometerían la compra de Jovic al Madrid en el próximo mercado de fichajes. En el Wanda, añaden, estarían dispuestos a llegar hasta los 30 o 40 millones de euros por el exsevillista.

André Silva está realizando un temporadón en la Bundesliga, tanto que es el segundo máximo anotador del campeonato con 17 goles, incluso por delante de Haaland. Solo Lewandowski le supera.

El Atlético quiere al futbolista portugués de 25 años para acompañar en el ataque a Luis Suárez, luego de que Diego Costa pidiera salir en enero y que la cesión de Moussa Dembélé del Lyon aún no da frutos.

“Tuve mala suerte”

El ‘9’, que ya marcó tres goles en la Bundesliga, aseguró que tuvo mala suerte en España durante su estadía en la ‘Casa Blanca’, a donde llegó como refuerzo la temporada pasada.

“Estoy muy feliz de haber vuelto. Me siento muy a gusto y se está viendo sobre el terreno de juego. Marqué dos goles durante todo mi paso por el Real Madrid y ahora ya van tres aquí. La ciudad, el club y sobre todo el equipo están hechos a mi medida”, declaró el futbolista serbio en conferencia de prensa.

“Tuve mala suerte en el Real Madrid. Las lesiones me mermaron y en el ámbito privado tampoco me fue bien del todo. Me siento un afortunado de haber podido volver a Frankfurt, donde me han recibido de maravilla”, añadió el jugador de 23 años.

