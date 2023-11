Después de varios días de incertidumbre ocasionada por publicaciones a favor de Palestina en sus redes sociales, el Mainz 05 de la Bundesliga ha concluido por despedir al neerlandés Anwar El Ghazi (28 años). La medida drástica de terminar de forma unilateral el contrato de su delantero fue anunciada, este viernes 3 de noviembre, a través de un comunicado en el que el equipo, de la Primera División del fútbol alemán, dejó en claro que la razón detrás de esta decisión fueron las declaraciones del jugador en las redes sociales.

La situación de El Ghazi en el Mainz alcanzó su punto culminante, luego de sus pronunciamientos en apoyo a Palestina, y en contra de Israel, el 17 de octubre pasado. A pesar de las sugerencias del club para que reconsiderara su posición, el jugador, en otro comunicado, reafirmó que no lamentaba su elección, declarando: “No me distancio de lo que dije y apoyo, hoy y hasta mi último aliento, a la humanidad y a los oprimidos”.

Tras esta situación, el Mainz anunció su intención de someter estos acontecimientos a una revisión legal para su evaluación, y esto finalmente ha resultado en el despido, tal como consta en el reciente comunicado del club: “FSV Mainz 05 pone fin a la relación contractual con Anwar El Ghazi y despidió al jugador con efecto inmediato el viernes. El club toma esta medida ante las declaraciones y publicaciones del jugador en las redes sociales”.

El Ghazi se unió esta temporada al Mainz y solo ha disputado tres partidos con el club alemán. (Foto: Mainz)

Antes de que el Mainz finalmente decidiera despedir al jugador, Christian Heidel, el director deportivo, había expresado su creciente frustración por el caso El Ghazi. El directivo declaró: “Ya no entiendo nada. No voy a hacer más declaraciones al respecto. Creo que todos se han dado cuenta: esto ya no tiene nada que ver con el fútbol y el deporte. Es un tema sumamente político, sumamente jurídico y sumamente ligado al derecho laboral”.

Anwar El Ghazi se unió al Mainz en septiembre de 2023, después de llegar como agente libre procedente del PSV Eindhoven. Durante la presente temporada, ha participado en tres encuentros con el cuadro alemán. Además, anteriormente, ha tenido la oportunidad de representar a su selección nacional en dos partidos internacionales.





El Ghazi responde a su despido del Mainz

Pocos minutos después de que el Mainz hiciera público su despido de Anwar El Gahzi, el futbolista internacional de Países Bajos emitió un mensaje en las redes sociales en el que reiteró su firme respaldo a Palestina en el contexto del conflicto con Israel, manifestando que su destitución no se compara a lo que viene pasando en Gaza.

“Defiende lo que es correcto, incluso si eso significa estar solo. La pérdida de mi medio de vida no es nada en comparación con el infierno que se está desatando sobre los inocentes y vulnerables en Gaza. Detengan la matanza”, manifestó El Ghazi a través de su cuenta de Instagram.





