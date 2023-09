Si alguna vez te preguntaran: ¿Real Madrid o Bayern Munich, a cuál elegirías? Mathys Tel, considerado como el futuro de Francia y quien ahora milita en los ‘Bávaros’, tuvo que decidir su futuro en el fútbol entre dos clubes de gran peso e historia. El delantero de 18 años reveló que no solo el Bayern estaba interesado en su talento, sino también el club ‘Merengue’ lo deseaba en sus filas, pero él les respondió que “No, que sí o sí quería estar en el Bayern Munich”, aseguró.

Durante una entrevista en YouTube para el canal ‘Carre’, Tel reveló que varios clubes del viejo continente lo querían como delantero, incluyendo Real Madrid y Bayern. “Es cierto que muchos clubes estaban interesados en mí en 2022. Es muy cierto. Pero yo solo estaba enfocado en el Bayern, no tenía otra opción porque valoraba su proyecto y a la gente detrás de él”, dijo el delantero por el cual el Bayern pagó 20 millones de euros al Rennes.

Tel llegó al conjunto bávaro para ser el sucesor de Lewandoski, tras fichar por el Barcelona y durante la entrevista, detalló cómo se concretó su fichaje por el Bayern. “En cuanto a la salida de Lewandowski, fue en el momento adecuado. El Bayern buscaba otro atacante y el Rennes quería que me quedara. Todo se hizo muy rápido”, afirmó.

Además añadió que siente honrado de llevar una gran responsabilidad para el equipo y desea ganarse un nombre en el equipo y en el corazón de los hinchas. “¿Suceder a Lewandowski? Es un desafío enorme. Sí, el Bayern me ofreció el número 9 de Lewandowski, pero preferí el 39 porque tenía metas específicas en mente. No quería llegar y tomar el 9 de Lewandowski sin que la gente me conociera, él había logrado cosas increíbles. Quiero ganarme el número 9″, sostuvo.

Mathys Tel es la nueva estrella en la delantera del Bayern, acumulando cinco goles y una asistencia en ocho partidos. El joven delantero es uno de los grandes proyecto del club alemán que llegó al equipo en el 2022 tras rechazar ofertas de varios equipos, incluido el Real Madrid.

¿Cómo va el Bayern Munich en la Bundesliga?

El club alemán vive un inicio de temporada regular y no como el que esta acostumbrado en la Bundesliga. El Bayer se encuentra en cuarto lugar con 13 puntos de los 15 posibles. El equipo ha logrado 4 victorias y un empate en lo que va de la temporada, quedando a 3 puntos del líder, que es el Leverkusen.

El próximo partido de los ‘Bávaros’ será contra el Leipzig en el Red Bull Arena Leipzig. Luego, visitarán al Copenhagen el 3 de octubre en el Estadio Parken, en otro encuentro de la Bundesliga alemana. El partido iniciará a las 2:00 de la tarde, hora peruana. Puedes seguir el partido en Depor.com y obtener toda la información sobre este enfrentamiento que promete.





SOBRE EL AUTOR Martín Cojal Redactor web y generador de contenido para México, Colombia, Vida Sana y más en Depor.com. Licenciado en Periodismo para Multiplataforma de la Universidad de San Martín de Porres con experiencia de 5 años en medios digitales.