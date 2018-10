Alemania ha dejado de ser esa selección que infunde miedo y respeto. En todo el 2018, el campeón en Brasil en 2014 no ha mostrado su mejor versión luego caer en primera fase del Mundial de Rusia y el último sábado, al dejar una preocupante imagen en la derrota por 3-0 ante Holanda.



Ante semejante panorama, la prensa alemana ha empezado a criticar con más fuerza el trabajo de Joachim Löw. Aunque para los medios, existen tres jugadores que en la selección no están ofreciendo su mejor versión hace mucho tiempo: Boateng, Hummels y Müller.



En Alemania no piden la cabeza de Löw, pero sí le exigen un cambio profundo en la plantilla. Si bien el DT de la 'Mannschaft' sigue confiando en la generación que ganó en Brasil, esta deja en evidencia un notorio desgaste.



Las últimas actuaciones de Alemania han sido tan decepcionantes que pusieron al tetracampeón mundial en la zona de descenso de la Liga de Naciones. Es colero en el grupo que comparte con Holanda y Francia, todavía le resta un par de partido ante estas selecciones y deberá sacar buenos resultados para evitar caer a una serie que no le corresponde a los grandes.



"Comprendo que habrá un debate y que debo vivir con ello. Ahora me voy a concentrar en el partido contra Francia y no en ese debate en la opinión pública, que me parece muy normal", dijo Löw en modo de defensa tras la derrota de Alemania ante los Países Bajos.