Tenemos un nuevo amistoso de preparación para Mano Meneses al mando de la Blanquirroja. Este sábado 26 de septiembre, desde el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, no te pierdas el juego de Perú vs. Estados Unidos EN VIVO por la señal de América TV (Canal 4) en TV Abierta, a partir de las 3:30 p.m. Lima . La selección peruana va con su mejor once para enfrentar a la última anfitriona del Mundial.

¿Cómo ver América TV EN VIVO, ver Perú vs. Estados Unidos por amistoso 2026?

América Televisión está disponible gratuitamente por señal abierta en buena parte del país y, además, en los principales cableoperadores que operan en Perú. Para el clásico, la recomendación es verificar la numeración del canal en tu servicio de TV antes del inicio del partido.​

Señal abierta América TV en Lima y principales ciudades:

Canal 4 (analógico): señal abierta.

Canal 4.1 (TDT): señal digital terrestre en alta calidad.​

América TV en cableoperadores (referencias habituales en Perú):​

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD).

DirecTV: Canal 194 (SD/HD).

Nota: La numeración puede variar ligeramente según la ciudad o el plan contratado, por lo que se recomienda revisar la guía de canales de tu operador antes del inicio del Perú vs. Estados Unidos por amistoso internacional 2026.​

¿Cómo ver América TV EN VIVO, Perú vs. Estados Unidos por amistoso internacional 2026 por streaming desde el extranjero?

Si estás fuera del Perú y quieres seguir la señal de América TV o América tvGO para ver el Perú vs. Estados Unidos por amistoso internacional, es posible acceder a la plataforma mediante una VPN legal con servidores en territorio peruano. Esto permite “simular” una conexión desde Perú y así ingresar a la web o app de América tvGO para disfrutar del partido.​

Pasos sugeridos para ver América TV o América tvGO desde el extranjero:

Contrata una VPN confiable que cuente con servidores en Perú (NordVPN, Surfshark, PrivateVPN, entre otras alternativas legales).​

Instala la VPN en tu dispositivo: Smart TV, tablet, PC o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Perú.

Una vez conectado, ingresa al sitio oficial o app de América tvGO y selecciona la señal en vivo de América Televisión para ver el Perú vs. Estados Unidos en tu pantalla favorita.

Fecha, horario y dónde ver Perú vs. Estados Unidos EN VIVO desde Perú

Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Sábado 26 de septiembre de 2026 Lugar: Inter&Co Stadium en Orlando, Florida, Estados Unidos

Inter&Co Stadium en Orlando, Florida, Estados Unidos Horario: 3:30 p.m. Lima

3:30 p.m. Lima Canal TV: América TV (Canal 4)

América TV (Canal 4) Streaming: América TV Go