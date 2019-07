¿Le darán la '7'? Antoine Griezmann, el crack llegó al Barcelona imitando a un 'Galáctico' del Real Madrid

Hubo días en los que Antoine Griezmann soñó con jugar en el Real Madrid. De hecho, tenía una habitación que estaba forrada con pósters de la 'Era Galáctica'. Luego, comenzó a forjarse fuera de Francia, en las canteras de la Real Sociedad y aquellos que lo veían crecer se convencían de que estaban frente a una estrella: “Entre Barcelona y Madrid, soy más del Madrid”, dijo en una entrevista por esos años.

Ese hinchaje tenía dos rostros: Zinedine Zidane, el francés al que siempre admiró, y David Beckham, el inglés al que nunca se cansó de imitar... hasta hoy. Porque con 28 años –la misma edad con la que 'Spice Boy' llegó al Madrid–, Griezmann ha dejado el Atlético para fichar por el Barcelona de Lionel Messi. Y, quizá, ese será, por ahora, el único (gran) detalle que lo alejará de ser la copia perfecta de su ídolo.

Mira lo mejor de Griezmann para llegar al Barcelona. (Video: YouTube)

Antoine Griezmann y su fanatismo por David Beckham



Griezmann nunca ha ocultado que su "modelo absoluto" es David Beckham. Incluso en su autobiografía («Detrás de una sonrisa. La vida de El Principito contada por él mismo». Planeta, 2017), el delantero habló de su proyecto de construir una imagen de marca.

"El centrocampista es una auténtica pop star del fútbol. Por su imagen o sus actitudes, es apreciado también por el mundo de la moda y de la publicidad. David Beckham es definitivamente mi futbolista preferido. Y mi modelo absoluto. Es el único con el que me habría gustado jugar, aun cuando hoy, observar al alemán Mesut Özil, centrocampista del Arsenal, es un regalo. El británico siempre me ha parecido perfecto, tanto en los terrenos de juego como fuera de ellos. Tiene carisma y clase en todas las circunstancias. Elegante en el césped y en la vida, siempre bien vestido. En la gestión de su imagen, es el mejor. Aspiro, como él, a sentirme cómodo y eficiente en los dos terrenos, a saber, ganar trofeos y generar atención. Fenómeno del marketing, Beckham se ha convertido en una marca, algo que yo no soy todavía. En cualquier lugar del mundo provoca veneración".

En ese camino, fueron tres los aspectos que 'Grizi' copió del inglés.



El número ‘7’ y las mangas



Griezmann ha utilizado el número 7 durante toda su carrera profesional. (Foto: Difusión) Griezmann ha utilizado el número 7 durante toda su carrera profesional. (Foto: Difusión)

“Soy muy fan. Juego con mangas largas porque él lo hacía y también llevo el '7' porque él lo llevaba”, reconoció el jugador.



En los nueve años de Griezmann en Primera División (4 en la Real y 5 en el Atlético Madrid) siempre ha jugado con el '7' en la espalda. Sólo en la temporada 2009-10, con la Real ganando la Liga en Segunda División y con Antoine debutando en España con 18 años, el jugador francés lucía el dorsal '27'.



Griezmann ha expresado a su entorno la voluntad de seguir luciendo el '7' en el Barcelona. La duda es ¿qué pasará con Coutinho, el dueño de ese número? Le cederá el honor o, quizá, habrá que esperar que sea traspasado para que Griezmann tenga el número. ¿Y si se queda, qué?

2. "Me encataría tener la cabeza de Beckham"



Griezmann copia los peinados de Beckham. Griezmann copia los peinados de Beckham.

Griezmann copia los peinados de Beckham. Griezmann copia los peinados de Beckham.

Como recordaremos el francés cada determinado tiempo cambiaba su look y no era porque se adaptaba a la moda, sino que Beckham lo hacía y él lo seguía. Si se lo cortaba, Griezmann lo hacía; ¿se rapó? pues el francés lo imitaba; ¿se lo dejó largo?...



"¡Lo recuerdo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando iba en el barco con la antorcha olímpica y su peinado no se movía!”, señaló entre risas. “Al principio quería tener los mismo peinados que él, pero luego se dejaba el pelo largo y para mí era demasiado esperar seis meses a que creciese. Me he calmado un poco (con los tintes y eso) pero me gusta cambiar regularmente de peinado como él”, contó.

3. El estilo impecable



En otra oportunidad, Antoine confesó que admira la elegancia y capacidad del inglés para verse bien bajo cualquier circunstancia.



"Cada vez que va a un acto siempre hay flashes sobre él y eso indica que llama mucho la atención. Por su pelo, el traje que lleva, la clase que tiene… Eso es lo que más me gusta. Por ejemplo, Beckham puede salir en pijama y está elegante. Cualquier otro le ves en pijama y dices: 'Vaya pintas'. Pero él, aún así, tiene estilo", explicó.

Griezmann quiere acabar su carrera en la MLS... y con Beckham



“Me encantaría acabar mi carrera en Estados Unidos”, señaló en ‘L’Equipe Magazine’, para añadir que encima, ahora hay un factor más atractivo para él, es la presencia de David Beckham al frente del Inter Miami. “Si Beckham me quiere en su club, entonces me iré. Deseo acabar mi carrera en EE.UU”, relató.



Así, tras los pasos de Beckham, Griezmann ha alcanzado una gran popularidad en los últimos años, sobre todo, por su nivel superlativo con el Atlético de Madrid y con Francia, lo que le valió estar nominado al Balón de Oro y que las marcas se fijen en él.



Parece extraño que al Real Madrid de Florentino Pérez se le haya escapado una estrella mundial. El presente de Antoine Griezmann es el Barza, pero mientras hay algo seguro: él seguirá soñando que algún día podrá vestirse de blanco, usar la siete, las mangas largas y deslumbrar con un estilo único dentro y fuera del cancha.

► ¡Ya es oficial! Barcelona anunció el fichaje de Griezmann y será presentado este domingo en Camp Nou

► Messi pierde: así quedaron las cláusulas de rescisión en el Barcelona tras la llegada de Griezmann [FOTOS]

► ¡Nace la 'MGS'! El temible XI del Barcelona que amenaza con conquistar todo Europa [FOTOS]

► Le declara la guerra: Atlético Madrid amenaza con reclamar al Barza los 200 'palos' por Griezmann