El Club América debutará en la Leagues Cup 2026 enfrentando a San Diego FC por la primera jornada del Grupo A. El compromiso se disputará hoy jueves 6 de agosto en el Estadio Banorte y comenzará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) . En Estados Unidos, el pitazo inicial está programado para las 7:00 p.m. (PT), 8:00 p.m. (MT), 9:00 p.m. (CT) y 10:00 p.m. (ET) .

Las Águilas llegan en un gran momento. América lidera la Liga MX y buscará trasladar ese buen rendimiento al certamen internacional, donde parte como uno de los principales aspirantes al título. No obstante, el técnico Guillermo Almada considera que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar y analiza realizar ajustes en el esquema táctico. Una de las opciones es reforzar el mediocampo con un doble pivote para ganar mayor equilibrio defensivo y recuperar el balón con más rapidez.

En la otra vereda aparece San Diego FC, que afronta el encuentro mientras pelea por mantenerse en la zona de clasificación a los playoffs de la MLS. Debido a ello, el entrenador Mikey Varas reconoció que el campeonato local sigue siendo la prioridad del club, por lo que no se descarta que presente una alineación alternativa o combine titulares con suplentes frente al América.

El partido Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, América vs. San Diego por la Leagues Cup?

Puedes ver el partido entre América vs. San Diego por la Leagues Cup por Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, smart TVs o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

Dispositivos Apple Televisores y streaming Otros dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

Busca la app Apple TV en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo.

en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta de Apple (Apple ID).

(Apple ID). Selecciona una serie o película, o suscríbete a Apple TV+ para ver el contenido.

¿Cuánto cuesta Apple TV EN VIVO?

En México, el precio es el siguiente:

7 días de prueba gratis para nuevos usuarios.

$169 MXN al mes después del periodo de prueba

Plan One (incluye Apple TV y MLS Season Pass) precio en México:

Individual: $249 MXN/mes

Familiar: $329 MXN/mes

Premier: $499 MXN/mes

En Estados Unidos, los precios oficiales de Apple TV son los siguientes:

Mensual: US$12.99.

Anual: US$99.

Precios de plan One de Apple (incluye Apple TV y MLS Season Pass)

Individual: US$19.95/mes

Family: US$25.95/mes

Premier: US$37.95/mes

¿Cómo ver Apple TV EN VIVO, América vs. San Diego FC?

La Leagues Cup será transmitida EN VIVO por Apple TV, que ofrece acceso a la MLS Season Pass tras un período de prueba gratuito de siete días para nuevos usuarios, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir el compromiso entre América vs. San Diego FC.

Además, los abonados de temporada de clubes participantes reciben la suscripción incluida como parte de determinados paquetes de boletos anuales, ampliando el acceso a los partidos desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras. La plataforma permite seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la liga, aunque la membresía de Apple TV+ no incorpora automáticamente servicios de terceros ni contenidos disponibles para alquiler o compra dentro de la aplicación. Una vez finalizado el período promocional, el plan se renueva de forma automática cada mes hasta que el usuario decida cancelarlo.