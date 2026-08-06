La Leagues Cup es una competición anual avalada por la Concacaf que reúne a 36 clubes —los 18 equipos de la Liga MX y 18 clubes clasificados de la MLS— en un formato totalmente interligas. El torneo, que celebra su cuarta edición, aprovecha el impulso de un año decisivo para el fútbol en Norteamérica tras el Mundial 2026 que ganó España, intensifica la rivalidad regional y otorga plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf: los tres mejores equipos obtienen la clasificación y el campeón de la Leagues Cup avanza directamente a los octavos de final. Este jueves 6 de agosto, Club América recibirá a San Diego FC por la fase de grupos del certamen futbolístico este jueves 6 de agosto, a partir de las 20:00 horas Tiempo del Centro / 10pm ET / 7pm PT . Si te encuentras en México, sigue la cobertura en vivo a través de Imagen Televisión (Imagen TV), por señal abierta en todo el país, para que los aficionados no se pierdan de la acción en la cancha del Estadio Azteca de la CDMX desde su Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil.

CIUDAD DE MÉXICO, CDMX , (MÉXICO), 06/08/2026. Imagen TV transmitirá EN VIVO el partido América vs. San Diego por la primera fecha del Grupo A de la Leagues Cup en el Estadio Banorte, Ciudad de México, México. FOTO: X de América.

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Puedes ver el partido Club América vs. San Diego FC por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 por la señal en vivo de Imagen Televisión de forma gratuita a través de su sitio web oficial en la sección de Transmisión en Vivo de Imagen TV.

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Transmite la señal a través del canal digital gratuito Imagen TV+ en Pluto TV. Smart TVs y Dispositivos de Streaming: Disponible bajo el nombre de Imagen TV Plus en el canal 2021 de Samsung TV Plus y en el canal 113 de Roku.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, partido Club América vs. San Diego FC por Leagues Cup 2026 por señal abierta y cable?

Si quieres mirar el partido Club América vs. San Diego FC por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 por Imagen TV en señal abierta (Canal 3.1) o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky, sintoniza los siguientes canales:

Televisión Abierta: Canal 3.1 a nivel nacional.

Canal a nivel nacional. Sky: Canales 103 y 1103 (HD) .

Canales y . Izzi: Canales 3 y 703 (HD) .

Canales y . Dish: Canales 103 y 103 (HD) .

Canales y . Megacable: Canales 103 y 1103.

El Club América - San Diego FC por la Leagues Cup 2026 promete ser vibrante. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO GRATIS por streaming, partido Club América vs. San Diego FC por Leagues Cup 2026?

Descarga las apps de Imagen TV para no perderte el duelo entre Club América y San Diego FC por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

Asimismo, podrás disfrutar del encuentro sintonizando el canal digital Imagen TV+ en plataformas como Pluto TV, en el canal 2021 de Samsung TV Plus y en el canal 113 de Roku.

Datos clave del partido Club América vs. San Diego FC por Leagues Cup 2026

Partido : Club América vs San Diego FC por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

: Club América vs San Diego FC por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 Fecha : Jueves, 6 de agosto de 2026

: Jueves, 6 de agosto de 2026 Horario : 20:00 horas (Tiempo del Centro de CDMX)

: 20:00 horas (Tiempo del Centro de CDMX) Canal TV / Streaming : Imagen Televisión

: Imagen Televisión Estadio: Estadio Azteca de la Ciudad de México (México)