América juega contra San Diego FC hoy jueves 6 de agosto en el Estadio Banorte por la primera fecha del Grupo A de la Leagues Cup 2026. Este emocionante compromiso empezará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México). En Estados Unidos, los horarios son: 7:00 p.m. (PT), 8:00 p.m. (MT), 9:00 p.m. (CT) y 10:00 p.m. (ET). Las ‘Águilas’ quieren empezar con un triunfo en el torneo continental.
El conjunto mexicano llega con la confianza en lo más alto tras consolidarse como líder de la Liga MX. Gracias al buen nivel que ha mostrado en las últimas semanas, el equipo parte como uno de los favoritos para pelear por el título del certamen internacional.
Por su lado, San Diego FC afronta este debut mientras intenta mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs de la MLS. La prioridad del club continúa siendo el campeonato estadounidense, por lo que el entrenador Mikey Varas podría optar por dosificar a algunos de sus futbolistas habituales y presentar una alineación con varias modificaciones frente al cuadro mexicano.
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, América vs. San Diego por la Leagues Cup 2026?
El encuentro entre América vs. San Diego podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 HD de Total Play
¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?
Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.
Dispositivos compatibles
- Smart TV Samsung y LG
- Android TV
- Apple TV
- Chromecast
- Amazon Fire TV Stick
- Teléfonos Android
- iPhone (iOS)
- Tablets Android y iPad
- Computadoras Windows y Mac mediante navegador web
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, América vs. San Diego por la Leagues Cup?
Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.
Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, América vs. San Diego en Estados Unidos?
Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el América vs. San Diego por la Leagues Cup 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|América vs. San Diego
|Competición
|Leagues Cup - Primera fecha del Grupo A
|Fecha
|Jueves 6 de agosto del 2026
|Horario
|20:00 horas del Centro de México
|Televisión
|Canal 5 (señal abierta) y TUDN
|Streaming
|ViX y TUDN En Vivo
|Estadio
|Estadio Banorte
|Ciudad
|Ciudad de México