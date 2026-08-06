América juega contra San Diego FC hoy jueves 6 de agosto en el Estadio Banorte por la primera fecha del Grupo A de la Leagues Cup 2026. Este emocionante compromiso empezará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) . En Estados Unidos, los horarios son: 7:00 p.m. (PT), 8:00 p.m. (MT), 9:00 p.m. (CT) y 10:00 p.m. (ET) . Las ‘Águilas’ quieren empezar con un triunfo en el torneo continental.

El conjunto mexicano llega con la confianza en lo más alto tras consolidarse como líder de la Liga MX. Gracias al buen nivel que ha mostrado en las últimas semanas, el equipo parte como uno de los favoritos para pelear por el título del certamen internacional.

Por su lado, San Diego FC afronta este debut mientras intenta mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs de la MLS. La prioridad del club continúa siendo el campeonato estadounidense, por lo que el entrenador Mikey Varas podría optar por dosificar a algunos de sus futbolistas habituales y presentar una alineación con varias modificaciones frente al cuadro mexicano.

El partido Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, América vs. San Diego por la Leagues Cup 2026?

El encuentro entre América vs. San Diego podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, América vs. San Diego por la Leagues Cup?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, América vs. San Diego en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el América vs. San Diego por la Leagues Cup 2026

Detalle Información Partido América vs. San Diego Competición Leagues Cup - Primera fecha del Grupo A Fecha Jueves 6 de agosto del 2026 Horario 20:00 horas del Centro de México Televisión Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming ViX y TUDN En Vivo Estadio Estadio Banorte Ciudad Ciudad de México