Argentina vs. España: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir en directo el partido por el Mundial Sub 17 Brasil 2019?

Partido que promete ser intenso. Las selecciones de Argentina y España chocarán en el Estadio Kléber Andrade este lunes 28 de octubre por la fecha 1 del Grupo E del Mundial Sub 17 Brasil 2019. El duelo arrancará a las 15:00 horas en Perú con transmisión vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play, mientras que en el país de ‘La Albiceleste’ todo empezará a las 17:00 horas vía las mismas señales y en exclusiva a través de TV Pública. Si te encuentras en territorio de ‘La Roja’ ten en cuenta que iniciará a las 22:00 horas vía Gol.

Depor , desde su página web, seguirá el minuto a minuto del Argentina vs. España por el Mundial Sub 17 , con las jugadas polémicas, goles, estadísticas, y más datos que debes saber para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.



(Facebook: @SudamericanoSub17Peru2019) La selección de Argentina afrontará un nuevo desafío. (Facebook: @SudamericanoSub17Peru2019) Facebook: @SudamericanoSub17Peru2019

‘La Albiceleste’ espera iniciar con buen pie su participación en el certamen, donde tiene la ‘insignia’ de favorita tras la consagración en el Sudamericano Sub 17.

Comandada en el banquillo por Pablo Aimar , Argentina ahora buscará un título inédito en su palmarés, pero antes deberá enfrentarse a España en el debut, selección a la que espera ganar sí o sí.

Para lograrlo, Matías Palacios apunta a ser clave en la escuadra sudamericana. Y es que con 16 años y cuatro meses se convirtió, según apunta la agencia AFP, en el jugador más joven en vestir la camiseta de San Lorenzo de Almagro en la Primera División. Sin duda un futbolista a tener en cuenta durante el Mundial Sub 17 Brasil 2019.

España , por otro lado, candidata también al título, no podrá contar con Ansu Fati , quien enamoró al público en sus primeras actuaciones con el primer equipo del Barcelona.

Nacido en Burkina Faso y nacionalizado a corre prisa por el gobierno español, el azulgrana de 16 años finalmente no fue convocado para poder estar disponible para la selección Sub 21.

Sin él, la gran atracción de ‘La Roja’ será Pedri, quien juega cedido por el Barcelona en Las Palmas de la segunda división española, donde ya se ha convertido en la gran figura y es comparado a Andrés Iniesta.

España , al igual que Argentina , agotará esfuerzos para quedarse con la victoria, pues sabe que un triunfo ante un rival directo como ‘La Albiceleste’ podría ser clave para acceder a la siguiente instancia del Mundial Sub 17 Brasil 2019.



¿En qué estadio se disputará el partido entre Argentina vs. España?

El partido entre Argentina vs. España por la fecha 1 del Grupo E del Mundial Sub 17 Brasil 2019 se jugará en el Estadio Kléber Andrade. Este escenario deportivo puede albergar 21,152 espectadores.

Argentina vs. España: canales de TV y horarios en el mundo

Perú: 15:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

España: 22:00 horas vía Gol

México: 15:00 horas vía TUDN y TUDN En Vivo

Estados Unidos: 16:00 horas en Washington D. C. vía Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com y FOX Sports 2

Argentina: 17:00 horas vía TV Pública, DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Colombia: 15:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Chile: 17:00 horas en Santiago vía Chilevisión, DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Ecuador: 15:00 horas en Quito vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Uruguay: 17:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Venezuela: 16:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play



Fixture de Argentina en el Grupo E del Mundial Sub 17

28/10/19 | España vs. Argentina | 15:00 horas

31/10/19 | Camerún vs. Argentina | 18:00 horas

03/11/19 | Argentina vs. Tayikistán | 15:00 horas



Fixture de España en el Grupo E del Mundial Sub 17

31/10/19 | España vs. Tayikistán | 15:00 horas

03/11/19 | Camerún vs. España | 15:00 horas