Argentina vs. México en Córdoba | El viernes 16 de noviembre Argentina y México protagonizan un duelo atractivo en la semana futbolera. Por el Amistoso FIFA 2018 , ambas selecciones juegan EN VIVO y EN DIRECTO desde el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 18:00 horas de México; 19:00 horas de Perú; y 21:00 horas de Argentina vía TyC Sports, TDN, Televisa Deportes y beIN Sports que no contará con la presencia de su capitán Lionel Messi.

Esta semana Argentina empezó a realizar sus entrenamientos en el predio de Ezeiza con 19 jugadores convocados. Maximiliano Meza y Walter Kannemann no pudieron participar de la práctica por distintas molestias físicas y el técnico Albiceleste no dio ningún tipo de indicio sobre los once que podría parar.

Sin su capitán, Lionel Messi, Argentina enfrenta a México en Córdoba por el Amistoso FIFA 2018. (Foto: Getty)

¿A qué hora y cuándo juega Argentina vs. México por Amistoso FIFA 2018?

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Chile: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Perú: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

México: 18:00 horas

Lionel Scaloni continúa los trabajos con la selección de Argentina con movimientos regenerativos y ejercicios físicos. El volante de Independiente Maximiliano Meza no completó la práctica por un cuadro febril. Por otro lado, México no contará Herving Lozano. La Albiceleste y el Tri se enfrentan por partida doble el viernes 16 en Córdoba y el martes 20 en Mendoza.

¿Cómo y en qué canal por TV puedo ver Argentina vs. México?

El partido se disputará el viernes 16 de noviembre desde las 21 horas de Argentina (18 horas de México DF) en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. La televisación para Argentina estará a cargo de TyC Sports, mientras que en México transmitirán Televisa Deportes y Azteca Deportes. A continuación, otros canales para ver Argentina vs. México.

Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Francia: beIN Sports Connect, beIN Sports 2

Internacional: Bet365

México: Univisión TDN, TDN, Azteca 7, Televisa, Azteca Deportes en vivo, Televisa Deportes

Estados Unidos: Univisión Deportes, Univisión Deportes en vivo, Univisión NOW, Unimás.

Los entrenamientos de la Argentina en el predio de Ezeiza dejaron entrever que Scaloni utilizaría este tridente ofensivo para el primer duelo contra los aztecas, conformado por Lo Celso, Dybala y Lautaro Martínez.

El técnico interino de la 'Albiceleste' probó otro once, el que probablemente utilice en el segundo duelo frente a México , el martes 20 de noviembre, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.