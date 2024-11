La Copa América 2024 significó el final de Ángel di María en la Selección Argentina. El ‘Fideo’ decidió retirarse de la ‘albiceleste’ y lo hizo como campeón. Próximo a cumplir 37 años (el 14 de febrero), sigue demostrando su vigencia a nivel de clubes. Este sábado, se lució con un triplete en el partido de Benfica vs. Estrela Amadora por la Copa de Portugal. Por si este despliegue de habilidad fuera poco, una de las anotaciones fue de chalaca, tras robar un balón en el área rival y realizar la maniobra.

Titular en Portugal, Di María demostró una vez más por qué sigue jugando en un equipo grande. El hat-trick llegó en menos de 20 minutos. Ni bien inicio el partido, Ángel anotó a los 2′ y a los 4′ volvió a estampar su nombre en el marcador, pero con una impresionante chalaca.

La víctima en esta ocasión fue el Estrela, por los octavos de final de la Copa de Portugal. En el área como un delantero más, encontró un espacio para poder girar y definir con un bote previo que complicó la reacción del portero. El reloj acusaba 17 minutos cuando el oriundo de Rosario dispuso el 3-0.

El momento del argentino no es casualidad porque, la semana pasada, marcó un doblete ante Porto en la victoria 4-1 por la fecha 11 de la Liga de Portugal. Previo a esta racha, el ex Real Madrid; Manchester United; PSG y Juventus, entre otros, solo había sumado tres anotaciones en la temporada.

La victoria sirve para que Benfica clasifique a los cuartos de final de la Copa de Portugal. Respecto a la Copa de la Liga, están en semifinales y se medirán ante Braga el 8 de enero de 2025. En la Liga son terceros con 25 unidades, gracias a ocho victoria, un empate y una derrota. Tiene una jornada menos, por lo que de salir airoso en el postergado pasaría al Porto (27), quedando a cinco puntos del Sporting de Lisboa (33, puntaje perfecto).

En el plano internacional, el cuadro portugués está décimo noveno en el nuevo formato de Champions League. En este nuevo formato, ha ganado dos partidos (2-1 al Estrella Roja en Belgrado y 4-0 a Atlético de Madrid en casa) y perdió la misma cantidad (3-1 ante Feyenoord en Portugal y 1-0 contra el Bayern Munich en Baviera).

Di María no tiene fecha de retiro

En una entrevista con el canal de YouTube Clank!, Di María admitió que no tiene una fecha específica de retiro: “No, no tengo una fecha. Disfruto mucho más jugar después de haber ganado con la selección. Siento que se ha levantado un peso de mis hombros. Antes sentía una constante decepción por no poder ganar con la selección, pero los últimos años han estado llenos de alegría. He vuelto a encontrar placer en el juego. No estoy pensando, ‘dos años más y eso es todo’, para nada”.

El internacional argentino ya está contemplando su futuro y se encuentra en proceso de realizar cursos de entrenador: “Sí, lo estoy haciendo, pero más bien por casualidad. Después de los 30, comencé a ver el fútbol de manera diferente - no solo como jugador, sino también desde la perspectiva de un entrenador. Veremos qué depara el futuro. Cuando me retire, me gustaría disfrutar de un tiempo con mi familia primero, y luego decidiré qué hacer después”.





